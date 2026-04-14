Dado de que el comercio electrónico internacional continúa marcando la pauta en la evolución del sector postal en el Perú, Serpost proyecta procesar aproximadamente 6.7 millones de envíos durante el 2026, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Así, según datos oficiales, se estima que 5.6 millones de estos envíos provendrán del extranjero, principalmente desde plataformas asiáticas, mientras que 1.1 millones tendrán origen en el Perú, con distribución tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto a la demanda interna, el 60% de los envíos se distribuye en Lima y el 40% en provincias, con mayor concentración en ciudades del norte del país. Además, en relación a los cambios en la estrategia logística, el MTC destacó que “la apertura del megapuerto de Chancay ha impulsado una reconfiguración del modelo postal de Serpost”.

Se prevé que 5.6 millones de estos envíos provendrán del extranjero, principalmente desde plataformas asiáticas. (Foto: Tamara Merino/Bloomberg)

Performance de envíos

Este nuevo escenario despierta el interés de plataformas de ecommerce, como Temu, y de grandes operadores logísticos que buscan otras alternativas ante las limitaciones de capacidad y los altos costos del transporte aéreo frente al marítimo.

De este modo, el MTC señaló que estas plataformas han comenzado a promover la comercialización de productos de mayor peso y volumen dentro del marco postal. Como resultado, se prevé superar los 400 contenedores movilizados al cierre de 2026, lo que permitiría que el transporte marítimo alcance cerca del 40% de participación en las importaciones postales, frente al 0.5% registrado en las últimas tres décadas.

Asimismo, se ha identificado que el 27% de los envíos supera los 2 kilogramos y que las dimensiones de los paquetes han crecido en un 87%, planteando nuevos desafíos para la capacidad operativa y de distribución del operador postal.