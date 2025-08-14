Serpost es el operador postal del Estado. (Foto: difusión).
Serpost es el operador postal del Estado. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Servicios Postales del Perú​ () invertirá S/ 4 millones este 2025 en la modernización de sus operaciones y reforzamiento de su logística, informó su gerente general Alexander Infantes, a la .

Bajo ese objetivo, el operador postal del Estado estrenó el servicio de Oficina Postal Virtual en Tarapoto, a fin de agilizar el proceso de envío en esta parte del país. Infantes indicó que la plataforma digital permitirá a los usuarios registrar envíos desde sus hogares, optimizando procesos y acercando los servicios postales a más usuarios.

“Esta plataforma permitirá el prechequeo de envíos, para luego completar el procedimiento en algunas de las 118 oficinas o 290 puntos aliados en todo el país”, añadió.

Temu impulsa los envíos de Serpost. (Foto: Andina).
Temu impulsa los envíos de Serpost. (Foto: Andina).
LEA TAMBIÉN: ¿Cambios en Serpost? Expertos hablan sobre nueva propuesta para modernizar los servicios postales

Temu impulsa envíos en Serpost

Infantes recordó que el 2024 lograron un crecimiento de 30% en envíos, . Además, suscribieron alianzas con algunas entidades que promueven el uso de la herramienta Exporta Fácil entre las pymes exportadoras.

Asimismo, manifestó que su representada firmará convenios con el y el , a fin de instalar nuevos puntos de atención en los tambos rurales, beneficiando a un millón de personas en zonas alejadas.

En el plano internacional, Serpost conecta al Perú con una red global de 192 países miembros de la UPU (Unión Postal Universal), facilitando el envío y recepción de encomiendas en todo el mundo.

Alexander Infantes Pomar, gerente general de Serpost. (Foto: difusión).
Alexander Infantes Pomar, gerente general de Serpost. (Foto: difusión).

El dato

  • Serpost cuenta con aproximadamente 1,500 trabajadores a nivel nacional.
LEA TAMBIÉN: ¿Un giro para Serpost? El plan para modernizar los servicios postales en la era de Temu y Amazon

TE PUEDE INTERESAR

Olva aumentará cobertura física y reenfoca crecimiento internacional vía Estados Unidos
Urbano empezará a brindar servicios de courier y entregas same day

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.