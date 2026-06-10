Entre 2026 y 2030, la demanda de financiamiento de startups alcanzaría los US$ 1,106 millones, mientras que la oferta disponible llegaría apenas a US$ 590 millones, generando una brecha de US$ 516 millones que pondría en riesgo el crecimiento de cientos de emprendimientos innovadores.

Si no se incrementa la disponibilidad de recursos para inversión, alrededor de 881 startups podrían quedarse sin acceso a financiamiento durante los próximos cinco años, sostiene la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP) en su último reporte sobre las barreras y oportunidades en la oferta de capital de riesgo en el Perú.

De concretarse este déficit estimado, las startups peruanas seguirán creciendo, pero a un ritmo más lento que en años anteriores, o un posible cierre del emprendimiento, en un contexto marcado por una mayor cautela de los inversionistas y la incertidumbre política, dijo Javier Salinas, director nacional del centro de Emprendimiento e Innovación Misión 3.

Sin embargo, para el ecosistema emprendedor el mayor riesgo no sería necesariamente el cierre de nuevas empresas, sino una eventual reducción o desaparición de programas de apoyo como ProInnóvate, que cumplen un papel relevante en el financiamiento y fortalecimiento de startups e incubadoras, comentó.

Asimismo, sostuvo que el panorama para el financiamiento emprendedor dependerá también del resultado electoral y de las señales económicas que emita el próximo gobierno.

Si el escenario es de cautela, dijo, podría generarse un período de espera entre los inversionistas, acompañado de una aceleración en la salida de capitales hacia mercados percibidos como más estables.

Esta situación reduciría la liquidez disponible para inversiones de riesgo en el país, en momentos en que los inversionistas internacionales observan oportunidades atractivas en otros destinos, especialmente en Estados Unidos, donde el auge de las empresas vinculadas a inteligencia artificial viene impulsando nuevas salidas a bolsa y oportunidades de inversión, advirtió.

Las mayores dificultades se concentran en las etapas clave para el desarrollo empresarial. El mayor déficit se registra en las rondas Serie A, orientadas a compañías que buscan escalar sus operaciones, donde la brecha alcanzaría los US$323 millones.

A ello se suma una falta de capital de US$120 millones en la etapa pre-semilla y de US$18 millones en la etapa semilla.

Los resultados muestran que el ecosistema peruano continúa enfrentando dificultades tanto para financiar la creación de nuevas startups como para acompañarlas en su transición hacia fases de crecimiento acelerado.

Inversionistas

Aunque existe una amplia red de actores que participan en las etapas iniciales -entre ellos inversionistas ángeles, aceleradoras, fondos de venture capital y family offices-, la mayoría opera con montos reducidos.

Según el estudio, el 42% de los inversionistas realiza aportes inferiores a US$ 50,000 por operación, mientras que solo el 13% efectúa inversiones superiores a US$1 millón.

Esta estructura limita la capacidad de las startups para acceder a rondas más robustas cuando requieren expandirse, desarrollar nuevos productos o ingresar a mercados internacionales.

Pese a un contexto económico desafiante, marcado por tasas de interés elevadas, presiones inflacionarias y una mayor cautela entre los inversionistas, la actividad de inversión no se ha detenido. El 42% de los participantes del estudio indicó haber realizado entre una y tres inversiones durante el último año, mientras que otro 48% concretó entre tres y diez operaciones.

Hay una limitada participación del capital peruano en el financiamiento de empresas innovadoras.

Elevada dependencia de capital extranjero

El informe revela que el 97% de los recursos destinados a startups peruanas proviene de inversionistas internacionales, mientras que apenas el 3% corresponde a inversionistas locales.

Esta concentración evidencia la limitada participación del capital peruano en el financiamiento de empresas innovadoras y expone al ecosistema a factores externos, como cambios en las condiciones financieras globales o una menor disposición de los fondos internacionales a invertir en mercados emergentes.

Los especialistas coinciden en que ampliar la base de inversionistas locales será fundamental para cerrar la brecha de financiamiento y fortalecer el desarrollo de startups con potencial de crecimiento en el país.

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