Mientras la oferta de talento siga superando la demanda y las empresas privilegien la eficiencia sobre la expansión. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
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Paolo Rojas
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El aumento salarial continúa siendo uno de los incentivos más valorados por los trabajadores y una de las principales herramientas que utilizan las organizaciones para atraer, retener y motivar al talento.

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