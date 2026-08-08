En un entorno marcado por la inflación, el incremento del costo de vida y una mayor competencia por profesionales calificados, las empresas recurren a ajustes en las remuneraciones no solo para mejorar el bienestar de sus colaboradores, sino también para fortalecer su compromiso y reducir la rotación de personal.

No obstante, pese a la importancia de este incentivo en el nivel de satisfacción de los colaboradores, no siempre las empresas adoptan este incentivo como parte de su su política organizacional. De acuerdo con el estudio Salarios y contrataciones, de Bumeran, el 65% de los talentos consultados indica no haber recibido un aumento salarial en lo que va del año, mientras que el 35% señala que sí obtuvo una mejora en sus ingresos.

(Fuente: Estudio Salarios y contrataciones de Bumeran)

¿A qué responde este bajo nivel de aumentos salariales?

Ernesto Rubio, CEO de Ronald Career Service, señaló que el bajo nivel de aumentos salariales en las empresas responde a que hay una amplia oferta de talento disponible, especialmente en los niveles de middle management (mandos medios).

“La abundancia de profesionales en este segmento ha reducido la presión por incrementar las remuneraciones, fortaleciendo la posición negociadora de las empresas y conteniendo el crecimiento salarial”, acotó.

A ello se suma la incertidumbre política que el Perú ha experimentado desde la pandemia. Este entorno ha afectado la confianza empresarial y ha limitado la inversión en la contratación de talento altamente calificado, añadió.

Asimismo, Rubio explicó que “mientras la oferta de talento siga superando la demanda y las empresas privilegien la eficiencia sobre la expansión, es poco probable que observemos incrementos salariales significativos fuera de los sectores con escasez de talento especializado”.

Por su parte, Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint, manifestó que del total de personas que afirmaron haber recibido un aumento en lo que va del año, el 42% dijo que este fue de solo un 10% o menos.

Asimismo, “hubo un 24% de trabajadores que señaló haber percibido un incremento en su sueldo de 20%, mientras que para un 16% el aumento fue de 30%”, comentó.

(Fuente: Estudio Salarios y contrataciones de Bumeran)

Dos de cada 10 trabajadores fueron ascendidos

Diego Tala comentó que, según el estudio Salarios y contrataciones, solo un 19% de trabajadores señala haber recibido un ascenso en lo que va del año.

Para Ernesto Rubio, esta cifra se encuentra dentro de un rango razonable, aunque en un contexto de mayor dinamismo económico podría ubicarse entre el 20% y el 25%.

“Esto responde a que el empresariado ha operado con criterios de prudencia, enfocándose en preservar la rentabilidad, controlar costos y mantener —e incluso simplificar— sus estructuras. Como consecuencia, se han reducido las oportunidades de promoción interna, limitando la creación de nuevos cargos y, por ende, el número de ascensos”, explicó.

(Fuente: Estudio Salarios y contrataciones de Bumeran)

Aumento o ascenso: ¿Qué prefieren los peruanos?

Ernesto Rubio refirió que la respuesta depende, en gran medida, del perfil del trabajador y de su etapa profesional.

“En los segmentos socioeconómicos A y B, así como en posiciones profesionales y ejecutivas, suele prevalecer la valoración del ascenso. Más allá del incremento remunerativo que normalmente lo acompaña, estos colaboradores priorizan el desarrollo de su carrera, la ampliación de responsabilidades y la construcción de un perfil ejecutivo más sólido, con una visión de largo plazo”, detalló.

En cambio, en los segmentos socioeconómicos de menores ingresos, el aumento salarial suele tener un mayor peso relativo, debido a su impacto inmediato sobre el presupuesto familiar y la calidad de vida. En estos casos, la mejora de la remuneración representa una necesidad más tangible que una promoción de cargo, agregó el ejecutivo.

Rubio comentó que también es importante considerar el componente generacional, ya que muchos profesionales de las generaciones X y baby boomers priorizan la estabilidad y la consolidación de su trayectoria.

Ficha Técnica

Muestra: 5,008 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos

5,008 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos Rango de edad: 18 a 70 años.