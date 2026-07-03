Durante los últimos años no solo ha subido el gasto en remuneraciones del Estado sino que también se elevó el número de servidores públicos. (Fuente: El Peruano)
Durante los últimos años no solo ha subido el gasto en remuneraciones del Estado sino que también se elevó el número de servidores públicos. (Fuente: El Peruano)
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Guadalupe Gamboa
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El próximo Gobierno de la reciente elegida presidenta del Perú, Keiko Fujimori, recibirá una planilla estatal más numerosa y costosa que la que existía hace una década mientras se siguen sumando nuevos incrementos salariales y obligaciones impulsadas desde el Congreso de la República.

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