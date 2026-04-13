Fujimori, que tiene como vicepresidentes a Luis Galarreta y Miki Torres, cuenta con un plan de gobierno de casi 140 páginas y donde uno de los pilares estratégicos es el económico. Gestión te cuenta las principales iniciativas.

Registró un 16.8% de los votos en el conteo rápido. (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)

Panorama macroeconómico

Uno de los aspectos principales que destaca el plan es el “aseguramiento de la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el respeto a los contratos”.

Bajo la premisa de recuperar el “orden”, plantea como una de sus mayores prioridades un programa de consolidación fiscal, lo cual incide directamente en el nivel de gasto público que tendría.

“Desde hace varios años el déficit fiscal se ha mantenido con una tendencia alejada a la regla fiscal y ello trae como consecuencia una visión negativa hacia el manejo del Estado pues no está en la capacidad de invertir en servicios públicos esenciales y cubrir las reales necesidades de la ciudadanía”, se lee.

En esa línea, el plan de Fuerza Popular apunta a una gestión “eficiente” del gasto público, la eliminación de gastos superfluos y una reorientación de recursos hacia sectores estratégicos que generen mayor productividad.

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Sumado a esto, indica que -en un eventual Gobierno de la candidata- se impulsará una reforma de la administración tributaria, buscando ampliar la base contributiva y a fortalecer la recaudación. “Sin aumentar la presión sobre los sectores formales ya contribuyentes y cumplidores”, hace hincapié.

En este marco de dinamizar la economía, Fujimori considera eliminar “más de 500 procedimientos administrativos redundantes y unificar normativas dispersas”. Para esto, se creará una Ventanilla Única Digital Nacional con Inteligencia Artificial, que permitirá que “el 80% de los trámites empresariales se realicen en línea”.

Con esta desregulación se esperaría elevar el atractivo del país para la inversión privada. La estimación desde Fuerza Popular es, si llegara al “sillón de Pizarro”, “atraer entre US$ 5,000 millones y US$ 7,000 millones adicionales en inversiones privadas anuales”. Su impacto en el mercado laboral sería la generación de 500,000 nuevos empleos formales durante su período de gestión.

También en el ámbito laboral, y atendiendo los altos niveles de desempleo juvenil, el fujimorismo otorgaría un crédito tributario del 50% del monto pagado a practicantes preprofesionales y profesionales. “Con el propósito de fomentar la contratación de jóvenes y promover su experiencia laboral temprana”, se detalla.

El plan considera el “aseguramiento de la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). | Foto: Andina

Sobre las mypes

El Perú tiene un problema estructural en lo que concierne a su tejido empresarial en sus primeros años. Ante este escenario, Fuerza Popular crearía el “Prompyme” con rango viceministerial y adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros . Este sería el resultado de unificar programas de apoyo, como ProInnóvate, Procompite, entre otros.

Asimismo, implementarían una política de “Licencia 0 para mypes”, basada en la eliminación de costos y “trámites innecesarios (inscripción registral, licencias municipales, defensa civil, registros de marca o nombre)”.

Atendiendo a los emprendedores, Fuerza Popular plantea la creación del programa “Capital Semilla Joven” para otorgar un capital destinado a egresados y titulados que deseen emprender un negocio, bajo la modalidad de fondos con o sin retorno, previa presentación y supervisión de un proyecto viable.

Minería, Petroperú y energía

Uno de los principales motores de la economía peruana es el sector minero, pero que tiene una serie de retos: una millonaria cartera de proyectos aún sin ejecutar, la minería informal, ilegal, entre otros.

Al respecto, Fujimori consideraría modernizar la Ley General de Minería. “Para evitar la especulación mediante plazos obligatorios de exploración y producción, establecer un fast track para proyectos estratégicos, crear incentivos tributarios a la reinversión y un régimen diferenciado para la minería artesanal y de pequeña escala con apoyo técnico y acceso al crédito formal”, destaca en su plan.

Ante el avance de la minería ilegal, buscarán culminar la implementación nacional del Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) que establece la trazabilidad de insumos y minerales.

“Digitalización de todos los trámites mineros a través de una Ventanilla Única Minera Electrónica con Inteligencia Artificial que sea interoperable con SUNAT, ANA y gobiernos regionales”, también se considera.

Otro tema álgido en este campo es la situación y reestructuración de Petroperú. La posición desde Fuerza Popular es continuar con la gestión de la venta de activos no estratégicos de la petrolera estatal para reducir pasivos, mejorar su flujo de caja y redireccionar recursos en las operaciones de mayor rentabilidad y valor público.

“La empresa estatal se concentrará exclusivamente en las actividades de refinamiento y distribución, garantizando sostenibilidad financiera, eficiencia operativa y transparencia en la Refinería de Talara”, agregan.

Desde Fuerza Popular también indican que el Oleoducto Norperuano será gestionado por un operador especializado bajo un esquema de administración de activos que asegure mantenimiento, seguridad ambiental y continuidad logística.

Sobre el sector energético, su plan considera la promoción de proyectos de generación de energía descentralizados con gas natural, en regiones sin acceso a electricidad.

Fuerza Popular continuaría con reestructuración de Petroperú. (Imagen: Andina)

Industrialización, turismo y agro

Entre las propuestas principales en este aspecto está la implementación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios temporales. Se orientarán a la manufactura de alto valor agregado (textiles técnicos, metalmecánica, farmacéutica, agroindustria).

También está el desarrollo de un Plan Nacional de Parques Industriales Modernos, priorizando 10 polos productivos en regiones estratégicas.

Para el turismo, se propone el desarrollo de Zonas Especiales de Desarrollo Turístico , priorizando destinos como Caral, Chachapoyas, Kuélap, la Red de Caminos del Inca y las playas del norte.

Por el lado de la agricultura, está el impulso de la construcción de grandes proyectos de represamiento de agua. Entre los que se mencionan está: Chavimochic III, Majes Siguas II, Poechos II, Olmos, Chinecas, Alto Piura y Puyango–Tumbes.

Cartera de proyectos de infraestructura

En infraestructura, dentro de las prioridades de Fuerza Popular está el desarrollo de la Nueva Carretera Central , entre otros grandes proyectos viales prioritarios.

En lo ferroviario, su plan anota la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; además de la ejecución de la Línea 3, 4, 5 y 6.

En cuanto a puertos, plantean la modernización de los de Salaverry, Ilo y Yurimaguas. “Incorporando tecnología de gestión portuaria y zonas logísticas adyacentes para carga minera, agroindustrial y contenedores”, precisan.

En el ámbito aeroportuario, además de la culminación de los accesos al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez , mencionan el inicio de la construcción de nuevos aeropuertos regionales estratégicos, como Oxapampa, Chimbote, Moquegua, Puno, Huancavelica, Huancayo, entre otros. “Modernización de los 17 aeropuertos concesionados a nivel nacional”, añaden.