Keiko Fujimori buscará, por cuarta vez consecutiva, ser presidenta del Perú. (Foto: JNE)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo el 16.8% de los votos de esta primera jornada electoral (conteo rápido al 100%, de Datum Internacional) y, con esto, habría logrado su pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, en su cuarto intento por llegar a Palacio de Gobierno. Los comicios finales se realizarán el domingo 7 de junio, dentro de ocho semanas.

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