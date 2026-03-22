Keiko Fujimori acusa a Domingo Pérez de victimizarse y dañar a la democracia peruana. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori acusa a Domingo Pérez de victimizarse y dañar a la democracia peruana. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a

Fujimori consideró, en declaraciones a la prensa, que

“Es verdad que él me ha hecho mucho daño a mí, a mi familia y a más de 40 familias de Fuerza Popular, pero él sobre todo le ha hecho mucho daño a nuestra democracia”, señaló.

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Finalmente, indicó que ha decidido enfocarse en el futuro y dejar que “el de arriba” se encargue de la situación.

Estas declaraciones

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Como se recuerda, la JNJ resolvió, por unanimidad,

La decisión fue adoptada en el marco de sus atribuciones constitucionales y será comunicada al Fiscal de la Nación para los fines correspondientes.

José Domingo Pérez. (Foto: Poder Judicial)
José Domingo Pérez. (Foto: Poder Judicial)

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