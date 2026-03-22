La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a la situación de José Domingo Pérez, quien no fue ratificado como fiscal anticorrupción por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Fujimori consideró, en declaraciones a la prensa, que Domingo Pérez busca victimizarse ante la opinión pública. Asimismo, indicó que el fiscal ha perjudicado a su entorno cercano y a Fuerza Popular como organización política.

“Es verdad que él me ha hecho mucho daño a mí, a mi familia y a más de 40 familias de Fuerza Popular, pero él sobre todo le ha hecho mucho daño a nuestra democracia”, señaló.

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Finalmente, indicó que ha decidido enfocarse en el futuro y dejar que “el de arriba” se encargue de la situación.

Estas declaraciones las realizó tras haberse reunido con representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros y Afines del Perú (Fentep), en el distrito limeño de El Rímac.

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Como se recuerda, la JNJ resolvió, por unanimidad, no ratificar a José Domingo Pérez en su cargo como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, en el Distrito Judicial de Lima.

La decisión fue adoptada en el marco de sus atribuciones constitucionales y será comunicada al Fiscal de la Nación para los fines correspondientes.