La Erestel 2025 del Osiptel evidencia cambios en los hábitos digitales de los peruanos y el crecimiento de nuevas formas de uso de internet. Foto: Osiptel.
La Erestel 2025 del Osiptel evidencia cambios en los hábitos digitales de los peruanos y el crecimiento de nuevas formas de uso de internet. Foto: Osiptel.
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Redacción Gestión
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El está cambiando de perfil. Más allá de las redes sociales y la mensajería, cada vez más peruanos emplean la conectividad para realizar operaciones financieras.

Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2025 del , tres de cada cuatro usuarios de internet utilizan este servicio para acceder a la banca electrónica desde conexiones móviles o fijas.

El estudio muestra que el uso de plataformas de registró el mayor crecimiento entre todas las actividades realizadas en internet. La proporción de usuarios que efectúan operaciones financieras por esta vía pasó de 18.4% en 2023 a 75.6% al cierre de 2025, es decir, más de cuatro veces en apenas dos años.

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Este avance refleja una mayor inclusión financiera y el acelerado proceso de digitalización de la economía peruana. Entre los factores que explican este crecimiento figuran la expansión de las billeteras digitales —como y Plin— y el avance de la interoperabilidad entre entidades financieras, facilitando pagos y transferencias.

El uso de internet en el Perú evoluciona: la conectividad gana espacio más allá de las redes sociales y la mensajería. Foto: Osiptel.
El uso de internet en el Perú evoluciona: la conectividad gana espacio más allá de las redes sociales y la mensajería. Foto: Osiptel.

La encuesta también evidenció un incremento en el uso de internet para realizar llamadas mediante aplicaciones como WhatsApp, Zoom o Meet. Esta modalidad alcanzó el 82.5% de los usuarios en 2025, lo que representa un aumento de 30.5 puntos porcentuales frente al 52% reportado en 2023.

Otras actividades que mostraron avances fueron la búsqueda de información y noticias (65.9%), el consumo de videos y audios en línea sin descarga previa (63.3%) y la revisión del correo electrónico (46.3%).

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No obstante, las redes sociales y la mensajería instantánea continúan liderando los hábitos digitales en el país. El 96% de los encuestados afirmó utilizar internet principalmente para estas actividades, consolidándose como el uso más extendido.

Los resultados de la Erestel 2025 muestran una nueva etapa de transformación digital en el Perú, donde internet gana protagonismo no solo para el entretenimiento y la comunicación, sino también para operaciones financieras cada vez más integradas y cotidianas.

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