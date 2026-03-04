“Estamos muy avanzados. Nosotros creemos que, dentro del primer semestre de este año, ya vamos a contar con la autorización de funcionamiento como empresa de crédito”, adelantó a Gestión Agustín Gallo, CEO de Perú y Chile de Prex.

La fintech recibió la licencia de organización de la superintendencia en octubre del 2024, un primer paso para operar como empresa de crédito en Perú. Con la segunda autorización, esta empresa se convertiría en la primera entidad 100% digital en ofrecer servicios de financiamiento en el país.

En el 2023, la SBS ya había modificado el reglamento de autorización de empresas del sistema financiero a fin de simplificar el proceso de licenciamiento, dentro de ello, facilitar la existencia de entidades cuyas operaciones sean 100% digitales.

La Superintendencia viene agilizando los trámites para el ingreso de nuevas empresas financieras, sobre todo, de operación digital, dijo Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

“La billetera de origen uruguayo entrará a dinamizar la competencia, presionando algunas tasas de interés a la baja gracias a su estructura de desembolsos por canales electrónicos”, comentó.

Asimismo, indicó, obligará a otros actores tradicionales -especialmente a microfinancieras con esquemas presenciales- a migrar hacia modelos digitales con procesos de financiamiento a ejecutarse en minutos.

La billetera ofrece hoy soluciones de liquidez, pagos y herramientas para iniciar una relación formal con el sistema financiero.

Jóvenes

El ingreso y expansión en Perú no han sido sencillos, comenta Gallo. Frente a ello, Prex optó por no disputar el segmento masivo en igualdad de condiciones, sino enfocarse en nichos específicos poco atendidos.

“El principal foco de nuestros servicios de pago y préstamo está en jóvenes que recién ingresan al sistema financiero y buscan construir historial crediticio. Se trata de personas que muchas veces no califican a productos de la banca tradicional y requieren alternativas más flexibles”, detalló.

Con la autorización esperada en los próximos meses, la fintech busca profundizar su propuesta de valor precisamente en estos segmentos especializados donde ve mayor potencial de crecimiento, bajo la supervisión del regulador, sostuvo el especialista.

Casana refiere que la estrategia de la empresa seguirá sesgada hacia segmentos desabastecidos. “Posiblemente, miren a jóvenes de 20 a 25 años que demandan líneas pequeñas, desde S/1,000. La apuesta es captar a una generación que podría ser cliente durante los próximos 15 o 30 años, ampliando luego la oferta hacia otros destinos de crédito”, prevé.

Migrantes

Otro nicho clave es el de viajeros, migrantes y usuarios vinculados al comercio internacional, señaló. La compañía ha detectado un fuerte crecimiento en productos asociados a compras en el extranjero, cambio de moneda a dólares -ya sea para ahorro o consumo- y envío y recepción de remesas.

También atiende a peruanos que viajan fuera del país en determinadas temporadas y necesitan soluciones para pagar y movilizar dinero en el exterior.

