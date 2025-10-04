Este anuncio marca, según expertos, un punto de inflexión en la agenda del sector financiero del país. (Foto: oficial)
El superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, anunció que se ha creado un comité multidisciplinario interno que ejecutará las acciones necesarias para implementar las finanzas abiertas (open finance) en el país, equipo que cuenta con la asistencia técnica del Banco Mundial.

