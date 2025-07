El open finance es una de las tendencias mundiales más relevantes en servicios financieros digitales. Muchos países ya iniciaron su carrera, incluido el Perú, que desarrolla una implementación gradual y progresiva. Se empezará con el open payments, seguirá el open banking y llegaremos al open finance (OF).

La regulación del open payments (primera etapa), conocida como de iniciación de pagos, está bajo la competencia del Banco Central de Reserva (BCR), que ha promovido un exitoso proceso de interoperabilidad en cuatro fases, sentando las bases para llegar al OF.

La iniciación de pagos permite que el cliente pueda instruir, desde un app por ejemplo, que sus pagos sean debitados de sus cuentas, no importando en qué entidad financiera se encuentren éstas. El servicio será ofrecido por una iniciadora de pagos que sólo acatará las órdenes, sin manejar los fondos. Esto hará que crezcan negocios de agregadores de cuentas, pagos programados y pagos recurrentes, sin que se necesiten tarjetas de crédito o débito. Este avance requerirá estandarizar los API (interfaces de programación) y será muy importante que las empresas iniciadoras (fintechs de pagos) den la talla a través de la adopción de estándares.

Luego se avanzará al open banking y al open finance. Ambos involucran la competencia de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) pues comprenden servicios financieros a su cargo. Por ejemplo, nuevas soluciones innovadoras de préstamos tomarán data compartida por entidades financieras, lo que permitirá perfilar mejor el riesgo del cliente y ofrecerle mejores condiciones. La SBS ha anunciado que este proceso se coordinará con otras autoridades y que habrá una política general de ciberseguridad para que las integraciones de sus supervisados con terceros sean seguras.

Lecciones internacionales

Hay cinco lecciones clave de países que ya transitaron por las etapas mencionadas que deberíamos tomar en cuenta.

1. Si no se escucha al privado ni se le integra en la gobernanza del OF, no hay éxito posible. No significa que el privado decidirá, se trata de oír su voz pues trae la propuesta de valor.

2. Si no se prioriza la mejora de la experiencia usuario, no funciona. Si éste debe dar 16 click para su consentimiento, se cae. Debe ser ágil y a la vez seguro.

3. Hay que explicar el OF al público con casos de uso y mostrando su valor real, no con terminología complicada.

5. Si el costo de implementar es alto y difícilmente recuperable por los bancos, entonces no resultará. Debe haber colaboración público-privada y flexibilidad en la monetización para que sea atractivo implementar a gran escala.

Al ser gradual, el OF debe enfocarse en los casos que muevan la aguja respecto del objetivo buscado: innovación, inclusión y competencia. El OF podría comenzar con las entidades más grandes (funcionó muy bien así en Brasil y Reino Unido).

En conclusión, el éxito del OF requiere un trabajo en equipo del sector público y privado y un norte claro: mayor innovación, competencia e inclusión financiera, empoderando al usuario.