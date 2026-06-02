Preferencia. Elevación de depósitos en dólares responde a una acción preventiva. (Foto: GEC)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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Ante el nebuloso panorama político, los agentes económicos empezaron a tomar acciones preventivas que ya se manifiestan palmariamente en indicadores del sistema financiero, ¿qué se observa en los ahorros?

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