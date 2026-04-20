Estos recursos ingresan a las cuentas de haberes entre fines de marzo y mayo, por lo que, en esta oportunidad, confluyen con la etapa electoral, cuya primera vuelta aún no se dilucida y ha reavivado la incertidumbre entre los agentes económicos.

La inquietud es palpable por lo reñido del conteo de votos, que enfrenta al candidato de derecha, Rafael López Aliaga, con Roberto Sánchez, que propugna una mayor intervención estatal en la economía.

Beneficios más altos

En medio de esa tensión, el analista del sistema financiero, Alberto Morisaki, estimó que este año las utilidades que percibirán los trabajadores superarán los S/ 4,000 millones, al tomar como base la información sobre las cuentas de depósito del 2025 y 2026.

Serían beneficios incluso más altos que los del 2025, que fue un año muy bueno para los resultados de las compañías en general, dijo.

En efecto, solo en el ámbito de las empresas peruanas líderes de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), se obtuvieron las ganancias más altas de la historia el año pasado, de la mano de precios récord de los metales, que permitieron a las mineras generar beneficios extraordinarios. Las entidades financieras y firmas de otros sectores vinculados a la demanda interna también reportaron ganancias relevantes, más fuertes que las del 2024.

La utilidad conjunta de las compañías que conforman el Índice Selectivo de la BVL aumentó 66% en el cuarto trimestre del 2025.

Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez disputan voto a voto el pase a segunda vuelta. (Foto: GEC)

Destino

“Hay sectores de la economía a los que les ha ido muy bien (en el 2025)”, dijo Morisaki al detallar que, en un año normal, gran parte de lo que se distribuye a trabajadores, como el 50%, lo destinan a consumo o compras de electrodomésticos, viajes y otros.

“Otro porcentaje importante se va al pago de deudas, sobre todo de endeudamiento de corto plazo: tarjetas de crédito, préstamos personales o de consumo, entre otros. Ahí podría irse entre el 20% y 30%”, añadió. El resto se dirige a ahorro en el sistema bancario o a inversión en instrumentos como fondos mutuos, refirió.

El analista, quien también se desempeña como gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú (APP), mencionó que las utilidades entregadas a trabajadores fueron uno de los catalizadores de la venta récord de vehículos livianos (187,000 unidades) en el 2025.

Cautela

Sin embargo, en medio del proceso electoral, la cautela prevalecería entre los empleados en planilla.

El docente de finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang, afirmó que, sobre todo las personas que han recibido utilidades en estos días y en marzo, “la van a guardar”, por lo menos hasta que se defina quiénes pasarán a la segunda vuelta de los comicios.

“Van a esperar a ver qué pasa (en el plano político) y en ese momento decidirán qué hacer con el dinero”, expresó.

“Hay un comportamiento de mucha más precaución. Algunas personas ya se endeudaron por adelantado y pagan esas obligaciones con las utilidades. Pero si se estaban guardando para realizar una inversión, como la cuota inicial de un auto, o la compra de un electrodoméstico, probablemente (en lugar de ese desembolso) van a comprar, por ejemplo, dólares, para protegerse por si acaso, porque es probable que compita un candidato antimercado en la segunda vuelta. Eso está afectando (ya) las decisiones”, manifestó Carlos Casas, catedrático de la Universidad del Pacífico.

La utilidad conjunta de las compañías que conforman el Índice Selectivo de la BVL aumentó 66% en el cuarto trimestre del 2025. (Imagen: Andina)

Panorama

“El gasto (que se genera con las utilidades) yo diría que va a ser significativamente menos (que en un año que no es electoral). Igual se va a gastar una parte porque siempre hay necesidades, dependiendo del nivel de vida. Pero otros consumos o inversiones probablemente se paren hasta que esté el panorama claro”, agregó.

Sectores que más reparten

Yang Chang, de la Universidad de Piura, sostuvo que los sectores que reparten más utilidades a sus trabajadores son aquellos menos intensivos en mano de obra.

En particular, el economista se refirió a mineras y al sector financiero. “(En esos rubros) la proporción de empleados es pequeña en comparación a los beneficios que se generan”, acotó.

De acuerdo con datos de Fondoempleo, de las 40 empresas del país que repartieron a sus trabajadores utilidades equivalentes a 18 sueldos el año pasado, es decir, el tope, la mayoría (16) fueron mineras, seguidas por industriales (nueve), firmas de hidrocarburos (cinco) y energéticas (cinco).

Entre el 25 de abril y el próximo 13 de mayo vence el plazo para que las empresas privadas distribuyan entre sus empleados una parte de los beneficios generados durante el 2025.