De acuerdo con datos de Fondoempleo, 40 empresas del país repartieron a sus trabajadores utilidades equivalentes a 18 sueldos el año pasado, es decir, el tope. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Los trabajadores en planilla recibirán este año una inyección sustancial de liquidez proveniente de las utilidades que distribuyen las empresas –sus empleadores-, ¿cómo gestionarán esos ingresos?

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