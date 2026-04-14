Ayer, con la información de Datum, que en el conteo rápido al 100% ubica en primer lugar a Keiko Fujimori con el 16.8% de votos, y a Rafael López Aliaga, con 12.9%, como eventuales contendores de la segunda vuelta, la plaza cambiaria empezó con claro sesgo del dólar a la baja.

Rápidamente, la divisa decayó de S/ 3.395 hasta un mínimo de S/ 3.36 y se sostuvo en similares niveles en las siguientes horas, aunque hubo un cambio de curso, poco después del mediodía, cuando Ipsos mostró a Fujimori con la primera boleta y a Roberto Sánchez, de Juntos Por el Perú, en la segunda casilla.

Con los nuevos datos, el dólar rebotó hasta S/ 3.383, en un movimiento que tuvo en el ámbito político interno a su principal catalizador, pues a nivel global, la divisa caía ostensiblemente frente a las principales monedas, pese a que, en una nueva escalada de la guerra en Irán, EE.UU. bloqueó el paso por el estrecho de Ormuz de todo barco que se dirija a o desde la república islámica.

Keiko Fujimori espera a que se defina quién será su rival en la segunda vuelta. Composición: Joel Vilcapoma - Gestión

Mercado

La atención de inversionistas y operadores del mercado se centró en el proceso electoral, en dos distintas posibilidades. Una primera, en la que disputarían el balotaje Keiko Fujimori y López Aliaga, de la derecha conservadora y con postulados amigables al libre mercado.

En esta figura, los inversionistas se distienden y aminora la prima de riesgo político, por lo que el dólar declina o propende a ello.

Pero en la posibilidad de que Fujimori pase al balotaje con Sánchez, se sopesa otro riesgo y los bancos, fondos y extranjeros aparece el deja vu de Pedro Castillo, más aún cuando el actual candidato de Juntos Por el Perú pondera los lineamientos del perulibrista y los tiene como como sus principales preceptos: la mayor participación estatal en la economía y la urgencia de una asamblea constituyente.

El desasosiego se instaló ayer en la plaza de cambios ante falta de certeza de si definirán la segunda vuelta dos candidatos promercado o una de esa vertiente y otro, como Sánchez, anti mercado, detalló a Gestión el executive director sales & trading head de BTG Pactual Perú, Félix Olivares.

Apetito

En la apertura de la sesión, con el conteo rápido de Datum hubo mucho apetito por bonos soberanos y ventas de dólares, lo que propició el descenso de esa moneda, refirió. Luego, sin embargo, con la información de Ipsos predominó la incertidumbre, añadió.

Poco antes de que cerrarán las operaciones del día, los participantes del mercado asimilaron la información de que la encuestadora mantendría como su resultado final el conteo rápido al 95.7%, según el que Fujimori reúne el 17.1%, Roberto Sánchez, 12.4%, y López Aliaga, 11.3%.

El ejecutivo sostiene que, en general, se ha internalizado el impacto de la guerra en el Medio Oriente sobre la divisa, por lo que aquellos inversionistas que operan en el país se enfocarán en las elecciones locales.

Divergencias

Con las divergencias entre las principales encuestadoras, el interés se concentrará en el resultado final que anuncie la ONPE.

Hasta entonces, Olivares cree que habrá un interregno en el que el billete verde seguirá volátil, dentro de una banda de hasta S/ 3.38.

Pero, una vez se tenga el veredicto definitivo del organismo electoral, como primera reacción, el dólar podría caer significativamente a S/ 3.30 si pasa al repechaje López Aliaga; o ascender hasta S/ 3.45 si accede a esa instancia Sánchez, estimó.

El dólar llegó a cotizar ayer a un máximo de S/ 3.3830 (Foto: GEC)

Precios

“(En los próximos días) puede haber cierta volatilidad (en el precio del dólar), pero hemos visto en algunos días cercanos que, por el efecto internacional de la guerra en Irán, llegó a S/ 3.5. Entonces, podría subir a ese nivel (si aumenta la probabilidad de que el candidato antimercado sea quien pase a segunda vuelta)”, sostuvo Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Es difícil prever hasta qué nivel repuntaría el precio del billete verde si se confirma el pase de Roberto Sánchez a segunda ronda, pues se deben tomar en cuenta los actuales altos precios de los metales, que favorecen al país, y que el BCR posee reservas suficientes para intervenir, dijo.

En el otro escenario, en el que definen Fujimori y López Aliaga disputan, “el dólar se pegaría más a S/ 3.35”, vislumbró.

Acciones

Sobre las perspectivas para la Bolsa de Valores de Lima (BLV), si se observa la acción de Credicorp, que es la más representativa y líquida del mercado local, durante los procesos electorales del 2011 y 2021 tuvo una caída moderada, luego de que candidatos percibidos como anti mercado (Ollanta Humala y Pedro Castillo) pasaran a segunda vuelta, con un descenso de entre 2% y 3% al día siguiente de las elecciones. Pero acusaron pérdidas mucho más fuertes luego que estos ganaran el balotaje, dijo Yordin Lozano, analista de Kallpa SAB.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.