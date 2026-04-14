El precio del dólar cerró ayer en S/ 3.3725. (Foto: Reuters)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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El proceso electoral, que en la fase precedente fue inocuo para el mercado, empieza a tener repercusiones, siendo el tipo de cambio la variable de más rápida reacción, ¿qué movimientos se registraron?

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