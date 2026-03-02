“El entorno macroeconómico juega a favor. Con una inflación controlada y señales de recuperación del empleo formal, se percibe un mayor optimismo entre los microempresarios”, sostuvo Jeffrey Martínez, gerente central senior de Modelo Comercial del banco.

Agregó que el consumo muestra signos de reactivación, lo que fortalece las expectativas de ventas y, en consecuencia, la demanda de microcréditos.

Según el ejecutivo, la necesidad estacional de capital para abastecer negocios vinculados al inicio de clases y la mejora en el comportamiento de pago registrada durante el 2025, han permitido ampliar el apetito por riesgo de la banca y atender a un mayor número de clientes.

La entidad enfocada en microfinanzas anticipa crecimientos de doble dígito en desembolsos durante estos meses, respaldados por una mayor demanda y una mejora en los indicadores de riesgo.

Al cierre del 2025, el crédito a la micro y pequeña empresa creció 5.8% anual, tasa superior al 0.2% registrado en el 2024, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Ventas

Los sectores más activos en esta campaña son comercio, servicios e industria, indicó Martínez.

En comercio destaca la venta de útiles escolares; en servicios, las instituciones educativas que requieren capital de trabajo y recursos para reforzar su infraestructura; mientras que en industria y manufactura sobresalen actividades como la producción de calzado, mochilas y uniformes escolares, detalló.

De acuerdo con proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, las ventas durante la campaña podrían crecer entre 5% y 10%, alcanzando cifras de hasta S/ 1,300 millones, citó el especialista.

“Este ecosistema productivo, altamente dependiente de la estacionalidad, encuentra en el microcrédito una herramienta importante para responder al incremento en la demanda de sus consumidores”, anotó.

Elecciones

A pesar de la incertidumbre aún presente en el plano político, el contexto electoral no estaría afectando de manera significativa la dinámica del crédito, comentó el gerente.

Si bien tradicionalmente los procesos electorales introducen cautela en la inversión, en el segmento microfinanciero la actividad ha mantenido su ritmo habitual hasta el momento, explicó.

Para el primer semestre del año, y pese a la ola de crimen que afecta a muchos empresarios, las perspectivas de Compartamos apuntan a un crecimiento estable del crédito, en línea con lo observado en 2025.

Sugiere solicitar capital oportuno y evitar sobreendeudamientos

La campaña escolar representa hasta un 20% de las ventas anuales de las mypes, por lo que el banco sugiere evaluar opciones de financiamiento formal y responsable a fin de maximizar ganancias.

Así, recomienda a los negocios contar con el capital de trabajo necesario, planificar mejor la compra de su mercadería -sin sobre stock- y evitar un sobreendeudamiento con distintas entidades.

Es oportuno ir por productos financieros adecuados al flujo del negocio, agrega.