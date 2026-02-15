Los usuarios activos mensuales de Plin alcanzaron los 2.6 millones y cada uno realizó 33% más operaciones que el año pasado, reflejando un cambio sostenido en los hábitos de pago,señaló Michela Casassa, CFO de IFS.

Dentro de las operaciones, los pagos P2M —es decir, aquellos realizados a comercios— se han convertido en el principal motor de uso, al representar ya el 60% del total de transacciones, indicó.

Este dato evidencia que la billetera dejó de ser solo una herramienta para transferencias entre personas y pasó a integrarse al consumo cotidiano, sostiene.

El avance viene acompañado de mejoras tecnológicas en la banca móvil, comentó durante su última presentación de resultados a inversionistas.

Entre ellas destacan el rediseño de pagos parciales, códigos QR personalizables y la incorporación de CVV dinámico para tarjetas de crédito y débito Visa, además de funciones de gestión de inversiones y la posibilidad de realizar ventas directamente desde la aplicación.

A ello se sumaron nuevos productos durante 2025 como Plin Corredores, Plin WhatsApp y Plin e-commerce, detalló.

Desde el punto de vista competitivo, estimaciones del mercado ubican a la plataforma con cerca del 15% de participación combinada en pagos P2P y P2M, mientras Interbank concentraría poco más de la mitad del mercado.

Sin embargo, Carlos Tori, gerente general de Interbank, mencionó que el ritmo de expansión de Plin sería mayor, con tasas de crecimiento anual superiores al 40% o incluso 50%.

La combinación de mayor frecuencia de uso, integración con comercios y nuevas funcionalidades financieras confirma la evolución de las billeteras digitales: de simples medios de transferencia a verdaderos ecosistemas financieros móviles.

En ese escenario, la competencia ya no se limita a captar usuarios, sino a convertirse en la principal interfaz bancaria diaria del cliente, manifestó.

