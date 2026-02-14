​“El crédito prendario es hoy la solución más eficiente para quienes necesitan efectivo al instante. A diferencia de un préstamo personal convencional que puede tardar días en aprobarse, aquí el cliente sale con el dinero en mano en cuestión de minutos”, destaca Manuel Talledo, jefe de Crédito Prendario de Caja Piura.

Pero el gran desafío que tienen las personas ahora es optar por instituciones reguladas para que las piezas de valor queden custodiadas en bóvedas de alta seguridad, garantizando que el patrimonio de las familias esté protegido mientras dure el contrato de préstamo, puntualiza el especialista.

“El objetivo también es ofrecer tranquilidad; el cliente sabe que su joya está a buen recaudo y que las tasas son competitivas”, añade.

Para acceder a este beneficio en las microfinancieras, los requisitos se han simplificado al máximo con el fin de fomentar la inclusión financiera a nivel nacional, indica Talledo.

“Los interesados solo necesitan ser personas naturales mayores de edad y presentar su Documento Oficial de Identidad (DNI) vigente (para obtener un crédito prendario en Caja Piura)”, indicó.

El proceso se centra en la tasación de la prenda, la cual debe ser una joya de oro de entre 16 y 21 quilates, un rango estándar que permite a la mayoría de dueños de alhajas acceder a montos significativos de dinero, subrayó.

Motivos

Entre los tres principales motivos que impulsan este crédito durante el verano, lidera los gastos para el retorno a clases, estimó el ejecutivo. ​

Según Talledo, para esta campaña escolar la microfinanciera espera colocaciones de S/ 18 millones a nivel nacional. Esta modalidad de financiamiento ha ganado terreno frente a otras opciones debido a su agilidad, transparencia y rapidez de efectivo, enfatizó.

“Está permitiendo que miles de familias obtengan liquidez inmediata para los gastos de la campaña escolar, utilizando las joyas de oro como respaldo, sin necesidad de trámites complejos ni largas esperas”, comentó.

No obstante, si bien la coyuntura actual prioriza los gastos escolares, el crédito prendario no tiene restricciones de uso, refiere el gerente.

“Muchos de nuestros clientes también están utilizando el efectivo para capital de trabajo en sus pequeños negocios”, indicó.

No solo es un crédito valorado por su rapidez, comenta, sino por ser una alternativa segura frente al avance de los préstamos informales.

En tercer lugar, este préstamo es utilizado para cubrir emergencias médicas imprevistas surgidas durante el verano, explica el especialista.

La posibilidad de renovar el crédito o realizar pagos anticipados, ofrece una flexibilidad financiera que se adapta al bolsillo de los peruanos, ayudándoles a mantener un historial crediticio saludable, anota Talledo.

