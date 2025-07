De acuerdo con datos de ADEX, entre enero y mayo del 2025 la exportación de joyas alcanzó un total de US$ 78.9 millones. (Fuente: Andina)

La joyería peruana experimentó un dinamismo importante durante el 2024, logrando un récord de exportaciones tras crecer 103.7%, con envíos de más de US$ 197 millones. No obstante, este año la realidad es otra y una serie de factores hacen que las expectativas para este sector no sean tan alentadoras.