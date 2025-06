En medio de la guerra comercial, las exportaciones de joyería y orfebrería sumaron apenas US$ 3 millones 650 mil en abril, alcanzando una fuerte caída de 80.2%, reportó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este desplome está relacionada a la menor demanda de Estados Unidos, principal destino de la joyería peruana. Aunque concentraron el 63.9% del total exportado en abril, Estados Unidos redujo sus pedidos en 86.1%.

Los envíos a este país sumaron US$ 2 millones 333 mil, por debajo de los US$ 16 millones 837 mil del 2024. Según ADEX, la aplicación de aranceles ha provocado que muchos compradores opten por suspender sus pedidos o cancelarlos definitivamente, afectando sobre todo a pequeños y medianos productores.

Otros compradores fueron México (US$ 481 mil 872), Chile (US$ 313 mil 848), España (US$ 232 mil 203), Francia (US$ 61 mil 447), Panamá (US$ 37 mil 272), Bolivia (US$ 31 mil 320), Ecuador (US$ 22 mil 199), Uruguay (US$ 17 mil 525) y Colombia (US$ 15 mil 557).

Ante esto, ADEX plantea impulsar la diversificación de mercados para reducir la dependencia de Estados Unidos y abrir nuevas oportunidades de negocio para las empresas del rubro.

¿Qué joyas siguen siendo demandadas?

Pese a la caída generalizada, los artículos de joyería elaborados con metales preciosos, principalmente de oro, siguieron siendo los más demandados.

Las joyas de oro generaron US$ 2 millones, 842 mil en abril. Pese a que representaron cerca de 8 de cada 10 ventas, también sufrieron una contracción de 83.5%.

Otros artículos que sumaron, pero en menor medida, fueron los de joyería de plata (US$ 277 mil 439), las demás bisuterías (US$ 164 mil 221), las demás bisuterías de metales comunes (US$ 162 mil 298), y manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (US$ 156 mil 482).

Promedio aún en positivo

Los datos del cuatrimestre muestran una mirada más optimista. De enero a abril, los envíos de joyería y orfebrería crecieron 10.3% al sumar US$ 60 millones 502 mil de ventas.

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador, con compras por US$ 53 millones 530 mil. Esto es 8.3% más de lo demandado en el año anterior y con una participación del 88.5% en el total exportado.

Le siguieron México, con una demanda por US$ 3 millones 782 mil, y otros mercados como Chile, Canadá, Francia, Argentina, Alemania, Ecuador y Colombia.