El sector de joyería peruana viene dando grandes pasos en los últimos meses. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y de la Asociación de Exportadores (Adex), al cierre del 2023 el Perú exportó US$ 90 millones en joyería, superando en 14.5% los envíos del año anterior, y en lo que va del 2024, las ventas continúan en ascenso.

Solo durante los primeros dos meses del 2024, las exportaciones de joyas peruanas sumaron alrededor de US$ 21 millones. Para Mincetur esto significa un crecimiento de 74.2% frente al primer bimestre del 2023, fecha en la que se vendieron unos US$ 12 millones, pero ¿cuáles son las razones de este gran avance?

De acuerdo con Rocío Mantilla, presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de Adex, casi el 94% de estas ventas al exterior corresponden a las exportaciones de joyas de oro. Este impulso a las exportaciones, indica, está relacionado con una modificación en el reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) que se hizo en noviembre del 2023.

El año pasado, el Gobierno peruano modificó la regulación del IGV para facilitar el suministro de metales preciosos para la fabricación de joyas en el país. De esta manera, la venta de oro de las mineras peruanas a los exportadores de joyería se considera una exportación y se elimina el pago de IGV.

“Con esto, nosotros como joyeros fabricantes exportadores podemos recuperar el IGV y la minera que nos vende el material también recupera ese impuesto. Necesitábamos esa ley porque las mineras no nos querían vender porque no recuperaban. Esto nos retenía muchísimas órdenes de compra del extranjero, teníamos los pedidos, pero no podíamos abastecernos del metal. Luego de darse el reglamento de la ley, aumentaron inmediatamente las exportaciones ”, comentó a Gestión.

Mantilla señala que regularmente los primeros meses del año eran una temporada de ventas bajas, pues se exporta en mayor medida por festividades como Navidad y Acción de Gracias, principalmente porque Estados Unidos es nuestro principal comprador. Pese a esto, ahora estamos viendo un primer bimestre más dinámico.

Por el momento, sostiene que aún no se tienen proyecciones de cuánto podrían aumentar las exportaciones de joyería para los próximos meses, pero se espera que se logre enviar el doble de lo que alcanzado el año pasado.

“Vemos que las ventas están totalmente en subida. Asumo que debemos estar duplicando las exportaciones al cierre del año, pero es algo sobre lo que todavía no tenemos con certeza. Estamos a la expectativa”, precisó. De duplicarse, este año Perú estaría hablando de US$ 180 millones de joyerías vendidas al exterior.

Antes del 2023, el sector había venido reportando altas y bajas en sus exportaciones. De acuerdo con Adex, en el 2018 los envíos sumaron US$ 127.8 millones, pero cayeron en el 2019 a US$ 116.8 millones y en el 2020 a US$ 71.3 millones. En el 2021 se recuperaron (US$ 118.2 millones), pero retrocedieron nuevamente en el 2022 (US$ 89 millones).

Principales joyas del sector

Actualmente el principal producto que envía el sector son las cadenas de oro, que luego de ese proceso también se trabajan como collares y pulseras.

Si bien las joyas de plata, que son las que más se trabajan en el Perú, solo representan un 3% de las exportaciones, Mantilla indica que hay potencial para impulsar estos envíos.

“Si a mi joya de plata le pongo una gema o una piedra que solo se encuentra en el Perú eso ya nos hace distintos, porque si vas a trabajar la plata solo como plata vas a competir con México, Tailandia y otros países que están más industrializados y tienen un costo más competitivo ”, explicó.

Entre las gemas que se utilizan en las joyas peruanas para generar una ventaja diferencial están el ópalo andino y azul, y la crisocola. Otro diferencial que tiene la joyería nacional es que, aunque las cadenas normalmente se hacen de manera industrial, parte del proceso de producción es manual y se evidencia en la calidad de los acabados.

El principal destino de la joyería peruana es Estados Unidos, que se lleva el 89% de las exportaciones, seguido de España y México.

“Se espera un mayor aumento en los siguientes meses por fechas como el Día de la Madre, Día de Acción de Gracias y Navidad. Normalmente las grandes compras que se hacen en el sector están relacionadas a Estados Unidos”, agregó.

¿Cómo le va a la orfebrería?

La otra cara de la moneda en el sector es la de orfebrería, que es la creación de adornos o utensilios de metales preciosos o aleaciones. En este, las exportaciones no vienen creciendo y no se tienen grandes expectativas debido a la naturaleza de los productos.

El año pasado, los productos de orfebrería de plata estuvieron entre los que cerraron en rojo, al caer 21.7%.

“Es un rubro que no se ve un crecimiento porque normalmente los pedidos en escalas menores, sí hay mercados y se exporta, pero no se van a ver los números como en las joyas. Estamos creciendo menos, uno por el volumen y más que comprarlo en plata para este tipo de rubro los clientes prefieren el enchapado en plata”, indica.

De acuerdo con Mantilla, los cambios en la ley de IGV no generaron cambios en la orfebrería pues en esta actividad se usa bronce o plata, metales con los cuales los productores no han tenido problemas para abastecerse.

