Según datos de Adex, las exportaciones totales del sector de joyería y orfebrería entre enero y febrero de este año, experimentaron un crecimiento del 66% en comparación con el mismo período del año 2023, alcanzando la cifra de US$ 21.2 millones.

Un dato interesante que reveló el gremio es que Estados Unidos es el primer país de destino de joyas peruanas, con un crecimiento en la demanda del 66%, representando el 89% de participación; seguido de España, con un crecimiento en la demanda de 145% y una participación de 3.81%, para el periodo del primer bimestre 2024.

Además, se observó un interesante crecimiento de las exportaciones peruanas de joyería y orfebrería hacia México, con un incremento de 1,032%, repartido en varias partidas, ocupando el tercer lugar como país de destino con un 3.11% de participación, en el primer bimestre.

Tendencias

Una tendencia que está marcando la aguja del crecimiento es que más orfebres están apostando por diseños que van de la mano con nuestra historia. Quiere decir que piezas inspiradas en culturas nacionales como Moche, Paracas, Chimú, están siendo valoradas no solo en el país, sino internacionalmente. Esto está abriendo de una manera significativa el mercado, lo que hace que las proyecciones de ventas para este 2024 sigan aumentando.

Nancy Araujo Meza, dueña de la casa de joyas Artemisa, contó a Gestión cómo es que de la mano con la Fundación Wiese, están trabajando en la elaboración de joyas preciosas inspiradas en la Dama de Cao, una imponente mujer que representa a la cultura Mochica, que fue hallada en el 2005.

Dama de Cao

Las joyas que acompañaban a esta momia, que representa al género femenino del Señor de Sipán, incluyen collares, diademas, coronas, narigueras y dos cetros. Evidenciaban que la Señora de Cao fue una importante dirigente mochica del siglo IV d.C., una civilización que floreció en la costa del actual Perú siglos antes del auge del imperio Inca.

Nancy Araujo expresó que tiene la responsabilidad de diseñar las mismas joyas que encontraron junto a la señora de Cao, las cuales serán expuestas y ofrecidas a la venta en el Museo de Cao, que se ubica en el Complejo Arqueológico ‘El Brujo’, en Trujillo.

“Tenemos una gran responsabilidad al ser elegidos como los orfebres que diseñarán, replicarán y ofrecerán las joyas que lleva puestas la señora de Cao. Hemos pasado por un riguroso proceso para ser elegidos. Algunos modelos están siendo fabricados en Piura y otros son de piedras que son trabajadas por un artesano de Pacasmayo”, manifestó.

“Estamos muy contentos de que la orfebrería nacional siga dando de qué hablar, porque estas joyas son valoradas en Perú y en el mundo. Sobre todo, porque este trabajo significa una puerta abierta a las exportaciones y nosotros, como empresarios, podemos seguir avanzando en este rubro porque contamos con la materia prima para crecer, que es el oro y la plata”, agregó.

Orfebrería nacional crece y con miras al extranjero.

Una gran vitrina para el mundo

Edmundo Lizarzaburu, especialista en Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, manifestó que realizar nuevas creaciones basándose en las culturas es un gran nicho que muchos orfebres pueden explotar, ya que cada día la plata y el oro peruano están siendo más valorados en los mercados internacionales.

“Es importante resaltar que la orfebrería está enfocada en la joyería artesanal, en la cual se utilizan técnicas consideradas ancestrales para trabajar los metales preciosos como el oro y la plata. Entonces, sí es fundamental promover ese tipo de negocios porque de alguna manera las personas que están en este rubro puedan seguir creciendo en el mercado”, señaló.

“Este año, la APEC tiene diversas actividades. Entonces, si se empieza a trabajar y producir piezas para cada actividad pensando en temas de coleccionistas, probablemente se genere un círculo virtuoso de exportación de orfebrería. Hay que considerar la cantidad de eventos que habrá en el país; uno de ellos son los Juegos Panamericanos. Eso abre el mercado local con miras a la exportación”, aseveró.

Lizarzaburu mencionó que países como Estados Unidos, Europa, Singapur, son mercados muy fuerte para la orfebrería nacional. “No olvidemos que se está empezando a tener una relación comercial mucho más extensa”, indicó.

Según el especialista, se espera que este año las ventas en la joyería nacional aumente un 10% frente al 2023, el cual será un importante crecimiento en este sector.

Orfebrería nacional crece y con miras al extranjero.

Oportunidades de crecimiento

Nancy Araujo señaló que, pese a que el mercado de joyas nacionales se está expandiendo, es necesario saber que aún existen muchas cosas por mejorar en el proceso de elaboración de estas piezas. A pesar de contar con la materia prima, las técnicas se han modernizado y es necesario que los orfebres también estén a la vanguardia.

“Catacaos en Piura es una ciudad dedicada a este rubro comercial, pero aún falta el apoyo de las autoridades para seguir creciendo en este mercado. Es lamentable que seamos un país importador de oro y plata y no tengamos la tecnología, ni la técnica, ni el diseño para seguir avanzando. Tenemos inspiración en lo nuestro, pero si no contamos con las técnicas y la vanguardia, no vamos a llegar lejos”, expresó.

Ante esto, Lizarzaburu también brindó algunas recomendaciones a los orfebreros a fin de expandir el negocio, contar con cartera de clientes y abrir paso a las exportaciones.

“Deben buscar alguna capacitación. Hay que recordar que el precio del oro lo determina el mercado internacional. Es necesario que los empresarios tengan órdenes de compra, que busquen clientes que les permitan producir de manera continua y asegurarse el pago de los productos exportados”, dijo.

La representante de Artemisa precisó que “detrás de una joya o una orfebrería, artículos decorativos, hay tradición, familias, no solo es el artesano, también está el que diseña, el que embala, quien crea los catálogos por eso es importante incentivar este mercado”.

