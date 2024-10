En este contexto, Gestión conversó con el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, para conocer las acciones que se realizarán con una mirada de impulso al sector.

Recientemente viajó a Italia, ¿qué puede destacar de su reunión con la FAO?

La FAO siempre ha visto temas macro, pero ahora está promoviendo un esquema de negocios e inversiones donde hay “un grande” que se articula con pequeños productores. Este grande, además de facilitar la compra segura de productos, realiza inversiones tales como centros de acopio, plantas de procesamiento, financiamiento, entre otros.

El Midagri, por su lado, acompaña con educación, asistencia técnica, capacitación y financiamiento -si fuera el caso-. La FAO también interviene, financia algunos componentes. Así se asegura que haya procesos de valor. Nosotros hemos presentado cinco notas de inversión: tarwi y quinua; papas nativas; palta andina; fibra de camélidos; y café y cacao .

Por ejemplo, ¿qué empresas están participando? ¿Cuáles son esos “grandes”?

Destacaría papas nativas, pues está participando Tiyapuy; en paltas, está participando Camposol; en tarwi, está Danper; en café y cacao, está participando la Cenfrocafé.

En la discusión en Italia, ¿se ha llevado alguna propuesta de proyectos de irrigación? ¿Cómo invertir más en esto?

No puedo adelantarlo porque aún tenemos una reunión pendiente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ver los detalles. Además de la cartera de proyectos de irrigación que tiene el ministerio de más de US$ 3,600 millones ya en proceso, el país para cerrar su brecha de infraestructura hídrica requiere cerca de US$ 10,000 millones.

Si seguimos con la dinámica actual donde invertimos cerca de US$ 200 millones cada año, nos vamos a demorar 50 años en cerrar la brecha. No podemos cerrarla en ese plazo. Entonces, hemos desarrollado una propuesta para hacerlo en 10 años. Por eso conversamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Todos están de acuerdo. Esta propuesta se va a anunciar luego de una reunión técnica con el MEF .

Aunque no puede dar los detalles aún, ¿cuál es el foco de la propuesta?

Hay un problema con el presupuesto. No se trata de exigir más presupuesto cada año porque los recursos son escasos y porque tenemos un problema de déficit fiscal. Tenemos que ser más ingeniosos en generar mecanismos financieros que no aumenten el déficit. Esa es una pista. Tenemos que pasar de invertir US$ 200 millones a, por lo menos, US$ 1,000 millones, cada año, para cerrar la brecha de infraestructura.

Un pedido de los agroexportadores es el ajuste a la Ley Agraria, pero esto no se concretó de parte del Gobierno. ¿Qué planes hay en este sentido? ¿Se ajustará finalmente el pago del Impuesto a la Renta (IR) a 15%?

Del lado del trabajador, la Bonificación Especial por Trabajo Agrario, Bono BETA, no se va a tocar. Es más, incluso podría haber algunos temas para su beneficio, como la posibilidad de que haya una carrera para el agro en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) y que las agroexportadoras aporten a esta institución. Pero, ciertamente, el tema central de una nueva ley es el 15% del IR.

¿Se logró convencer al MEF sobre este punto?

La verdad que convencer al MEF de este tema no fue fácil. No los convencimos en el marco de las facultades delegadas. Pero, por el lado del Congreso de la República, están con todos los ánimos de aprobar (un proyecto en esta línea). Diría que se va a aprobar en esta legislatura . Al Poder Ejecutivo le va corresponder no observarla.

Entiendo con lo que mencionan que ya no presentarían desde el Poder Ejecutivo un texto nuevo.

(El lunes) tuvimos un taller para evaluar el proyecto de ley (del Parlamento). Siento que las iniciativas legislativas que han llegado agregan muchos temas que podrían ser una especie de obstáculo a futuro. Creemos que debería ser lo más simple posible, regresar al marco promotor tributario principalmente y algunos otros temas adicionales menores. Si queremos ser muy ambiciosos, se corre el riesgo de entramparlo.

Al final, el concesionario de Majes Siguas II (en Arequipa) llevó al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). ¿Cuál será la estrategia?

Hay que decir que ese arbitraje ya venía desde antes que se realizara la transferencia (del proyecto desde el gobierno regional al Midagri). Mejor dicho, era un escenario posible. Pero, sin duda, el avance del arbitraje se puede evitar. Es una labor que le hemos encargado a ProInversión, conversar con la empresa, los escenarios posibles. Como en cualquier proceso, siempre hay conversaciones “extraarbitrales” de modo que estamos a tiempo de evitarlo .

Mientras esto sucede, de nuestra parte [corresponde] avanzar con Majes I y la represa intermedia. La primera quincena de noviembre ya sale la convocatoria internacional para ello. Esto va a ser [bajo el mecanismo de] Gobierno a Gobierno, de modo que, para el 30 de abril del 2025, ya sepamos quién se encargará de esa parte del proyecto.

Antes que el arbitraje se diera, usted propuso unas alternativas para evitar que nos lleven ante el Ciadi. En estas conversaciones “extraarbitrales”, ¿se está insistiendo al respecto?

Las ideas siguen vigentes. Que haya una negociación entre privados, por ejemplo, y compre la participación de Cobra es una posibilidad. De hecho, actualmente, hay tres empresas privadas interesadas. La otra [posibilidad] es hacer una negociación directa con Cobra y llegar a una especie de compensación simbólica por sus pretensiones. Y, lo tercero, es simplemente ir al arbitraje. Esto se lo hemos encargado a ProInversión: le hemos dicho que lo ideal es evitar el arbitraje, pero no a cualquier costo. En el peor de los casos, nos vamos al arbitraje, mientras hacemos Majes I y la represa intermedia; después hacemos una adenda al contrato Gobierno a Gobierno y se añade Majes II.

Ángel Manero es titular del Midagri desde inicios de abril.

¿Cuál es la situación de Chavimochic III (en La Libertad)? ¿Qué hitos se han marcado para este año?

En la primera mitad del 2025, deben empezar las obras. De modo que, para la primera mitad del 2027, tengamos la represa construida.

El Midagri tenía que hacer lo más grande: la represa y la tercera etapa del sifón Virú. Pero el gobierno regional tenía que hacer el canal madre. Este último, aparentemente, estará construido en el 2028, pero la represa marca todo. Entonces, en el 2027, ya se podría hacer la subasta de tierras .

Chinecas (Áncash) no está en manos del Midagri, sino del gobierno regional, pero, ¿cómo va el tema de la invasión de terrenos? ¿Ya se ha solucionado?

En Chinecas hay dos procesos. Se están elaborando los estudios de preinversión que ya deben acabar en abril del 2025 y se está haciendo el saneamiento físico legal. En este momento, se avanza con el levantamiento topográfico de todos los predios invadidos. Nosotros hemos decidido venderles los predios a los invasores. De las 50,000 hectáreas, prácticamente 18,000 están invadidas y vamos a darles una salida. Con esto nos queden unas 32,000 hectáreas para subastar.

Por lo que menciona hay ciertos avances, pero, ¿pedirían de todas maneras que Chinecas pase al Midagri?

Dependerá de si el gobierno regional cumple los plazos de tener en abril la propuesta de saneamiento concluida. Si eso se da, ellos pueden mantenerse ahí. Si hay demoras, plantearíamos que el proyecto venga al ministerio.

Titulación de predios y formalización

En conversación con Gestión, el ministro Ángel Manero indicó que se prepara un texto para permitir la titulación de predios de posesionarios hasta diciembre 2020.

“El país es bastante grande y tenemos muchos posesionarios que no tienen marco legal. Estamos coordinando con el Congreso para hacerlo en esta legislatura. Es más, una posibilidad es incluirlo como un artículo en la nueva Ley Agraria”, dijo a este Diario.

Además, sobre la formalización de zonas deforestadas, recordó que hay 12 millones de hectáreas en esta condición y precisó que la mayoría lo está desde décadas atrás, por lo que ya hay población instalada.

“Tenemos 67 millones de hectáreas que hay que mantener y donde ya está deforestado. Tenemos que formalizar y atraer la inversión. No podemos tener estos posesionarios en la ilegalidad porque los procesos son precarios. No tienen incentivos para instalarse e invertir. Para ello es el título. Algo importante es que el nuevo marco forestal dice que, si quieres tu título, tienes que reforestar un 30% de la propiedad”, explicó.

El relanzamiento de Agrobanco

El Midagri planea un relanzamiento del Banco Agropecuario, conocido como Agrobanco. Sin embargo, los cambios propuestos, alertaron algunos especialistas, podrían deteriorar aún más sus indicadores financieros (Gestión 16.10.2024).

Al respecto, el ministro del sector, Ángel Manero, señaló que tomando en cuenta que el sector agrario ha pasado por dos años difíciles ante temas vinculados a los fertilizantes y el fenómeno de El Niño, “se deben flexibilizar un poco las cobranzas”.

“Lo que le hemos dicho al banco es que no realice embargos. Pero, quiero aclarar que esto es distinto a condonar las deudas. No hacer embargos es decirle al agricultor: ‘Siéntate con el deudor, dale facilidades de pago’. Para lo que tenía que pagar este año, probablemente necesite dos, tres, cinco años. Hay que evitar los embargos de tierras porque hemos pasado dos años difíciles”, apuntó.

