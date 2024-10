“Hemos pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Miniterio de Economía y Finanzas (MEF) que nos permita hacer un relanzamiento del banco, hemos propuesto algunas modificaciones”, anunció recientemente el titular del Midagri, Manuel Manero.

Entre los cambios planteados está dar instrucciones a esta institución para que no haya embargos a los agricultores que registran incumplimientos en sus pagos, entre otras facilidades como la condonación de deudas y mayores plazos en los créditos, esbozó.

“No habrá embargos, eso está claro; algo que se nos escapa es que algunos funcionarios deciden hacer la notificación por su cuenta, pero es algo que vamos a corregir”, manifestó durante su participación en la Comisión Agraria del Congreso.

Asimismo, entre los beneficios para el productor, Agrobanco estipuló plazos de tres años para los préstamos, aunque lo ideal sería entre cinco y siete años, detalló.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo indicaron cierta preocupación frente a este proyecto pues el banco viene arrastrando débiles indicadores desde antes de la pandemia.

Tal es el caso de la morosidad que alcanzó el 59.1% a agosto del 2024 y en los años de crisis sanitaria llegó a ser de 83%, una muestra clara de una tendencia a no honrar las deudas agrícolas sino esperar políticas flexibles de cobranza de parte de la entidad, refieren analistas.

“Son medidas altamente irresponsables y responden a una política que busca recuperar popularidad a costa del largo plazo. Es parte de una estrategia de gastar plata pública sin ningún pudor”, manifestó Milton Von Hesse, exministro de Agricultura.

Indicó que esta situación se ha dado continuamente, el banco estatal lanza facilidades a los clientes y cuando no pueden realizar la cobranza los indicadores se ponen en negativo.

“Luego el Estado intenta una recuperación de la entidad con el dinero de los impuestos de todos los peruanos, empieza a sanar, opera en azul y nuevamente buscan condonar deudas. Es una actitud irresponsable en el manejo de fondos públicos”, aseveró.

Para Von Hesse, la preocupación del MEF frente a un mayor deterioro en los números de Agrobanco es entendible pues, en lugar de establecer políticas de cautela, están siendo irresponsables y contribuyendo con una eventual quiebra de la institución.

Aunque se han hecho esfuerzos para introducir mejoras de gestión que generaron un avance en sus utilidades netas, tal como muestran los resultados de los tres últimos años luego de periodos de grandes pérdidas, la entidad no logra operar con estabilidad, sino que requiere de constante apoyo del Gobierno.

La utilidad neta de Agrobanco a agosto fue de S/ 27 millones, 36% inferior a la obtenida en similar periodo del año previo. No obstante, en el 2018 y 2019 reportó pérdidas de S/ 131.1 millones y S/ 94.3 millones, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Asimismo, la rentabilidad patrimonial del banco se sitúa en niveles bajos al octavo mes de este año (cerca del 10%), aunque en el 2019 fue de -40.5%.

En tanto, el gerente general de Conveagro, Luis Cruz, sostuvo que algunos deudores de este segmento se vieron afectados por los desastres naturales de los últimos años, por tanto, requieren de cierto apoyo del Gobierno.

“Pese a ello, no somos partidarios de mecanismos masivos de condonación de deuda y no ejecución de garantías, porque incentiva a una menor voluntad de pago. Luego los deudores hacen perro muerto y no cumplen con su crédito”, expresó.

Los casos con problemas deben ser analizados individualmente para ofrecer facilidades, añadió.

Por su parte, el Congreso continúa publicando leyes de alivio financiero para los pequeños productores agrícolas que involucran la adquisición de saldos de crédito y facilidades de pago de deudas.

Créditos otorgados tienen tasas de 11%

El segmento agrario no tiene acceso a la banca tradicional porque representa un sector de alto riesgo, solo recibe financiamiento de algunas cajas municipales y cooperativas, comentó Luis Cruz, de Conveagro.

“En Agrobanco podemos encontrar créditos con costo de 11%, mientras que en el sistema financiero nos ofrecen préstamos con tasas entre 25% y 38%, es caro para los clientes”, señaló.

Sin embargo, el especialista precisó que las medidas extraordinarias de austeridad en el gasto del Estado, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, están afectando la colocación de nuevos créditos.

