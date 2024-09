El gerente de Negocios, José Arias, conversó en exclusiva con Gestión sobre el traslado de clientes, la recuperación de sus indicadores financieros y el funcionamiento de sus agencias a nivel nacional.

- ¿Qué representa esta transacción en su estrategia de posicionamiento?

Significa un incremento de 30% en la administración de activos, de /S 7,300 millones a S/9,500 millones, lo que nos lleva al segundo lugar en el sistema de cajas municipales y a estar terceros en el ranking de microfinancieras.

- ¿Cuál fue el costo de la operación?

En el momento de la subasta, se depositó un cheque de S/ 50,000 millones, sin embargo, una empresa especializada está valorizando el bloque patrimonial adquirido, como se había acordado.

- ¿Le preocupa que sus indicadores financieros se afecten con esta transacción?

Nuestros niveles de liquidez y solvencia nos permiten hacer frente a cualquier requerimiento del regulador. El patrimonio se incrementará con una deuda subordinada por S/ 202 millones, con lo cual el indicador de apalancamiento global debería estar en 13.54%, muy por encima de lo que establece la ley.

- ¿Recurrirán al apoyo de un socio estratégico?

Técnicamente, se tiene la propuesta de incorporar un socio estratégico, pero esta decisión es competencia de la Junta de Accionistas.

- ¿Cuándo mejorarían sus resultados e indicadores?

Estimamos que en un año, o quizá antes, Caja Piura estará en condiciones de mostrar mejores indicadores financieros, incluso mejores que los vistos antes de la adquisición.

José Arias, de Caja Piura.

- ¿Se ha complicado el traslado de los ahorristas?

Efectivamente, gestionar la integración de los sistemas tomó más tiempo de lo previsto. La migración de los productos de ahorro se realiza por etapas. En julio se trasladaron 831,475 cuentas.

- ¿Qué cuentas falta incorporar?

Están pendientes la CTS (77,953 cuentas), cuenta Sueldo (60,631), cuenta AFP (29,087) y pensión Alimenticia (898) que migrarán a lo largo de septiembre.

- ¿Cuándo todos los depositantes podrán disponer al 100% de sus ahorros?

Se estima finalizar el proceso con la incorporación de los productos de plazo fijo o ahorro programado, fase a realizarse en octubre.

- Del casi millón de depositantes que migraría, ¿qué porcentaje se quedó en Caja Piura?

La gran mayoría de clientes se está quedando. Hubo mucha incertidumbre al inicio de la adquisición, hacían cola en las agencias para ser atendidos y constatar que su dinero estaba disponible, pero solo querían un voucher que confirmara sus depósitos.

- ¿Qué sucede con los que aún no son incorporados a la caja?

La migración por etapas no los está afectando, la atención de cualquier producto de ahorros aún no incorporado se realiza de forma presencial en la agencias activas de la ex caja Sullana y en ventanillas remotas en agencias de Caja Piura.

- ¿Están absorbiendo el 100% de la cartera crediticia?

Sí. Con una adecuada gestión se podrá recuperar buena parte de los recursos de las deudas con problemas de cumplimiento. También se podrá dar la oportunidad a quienes tienen calificación diferente a normal y CPP de reinsertarse en el sistema financiero.

- ¿Caja Piura asume alguna pérdida por créditos?

La pérdida por malas colocaciones se ve ampliamente compensada por la recuperación de cartera pesada. Ahora mismo, los clientes con problemas de pago de la ex caja Sullana, se están acercando a nuestras oficinas a cancelar o realizar acuerdos de pago. Estamos gestionando varios instrumentos financieros de garantía que ayuden a mitigar un probable deterioro de cartera.

- ¿Atenderán a clientes que representen un riesgo elevado?

Caja Piura seguirá apoyando a todos los emprendedores del país, principalmente, a aquellos segmentos de empresarios de la micro y pequeña empresa, formales e informales. A los clientes informales los asesoramos para que mediante la bancarización transiten hacia la formalización.

Deudores y ahorristas de la ex caja Sullana pasaron a Caja Piura. (Foto: GEC)

Dejarían de operar 28 agencias de caja Sullana

Caja Piura pasó de tener 204 agencias a 236 en total, tras absorber a la ex microfinanciera de Sullana, lo que constituye una mejora y fortalecimiento de la institución, dijo Arias. Hay 14 oficinas en las que no se tenía presencia, comentó.

“Sin embargo, tenemos previsto cerrar de forma definitiva las agencias de zonas donde ya tenemos participación como Caja Piura o aquellas que generen mucha cercanía entre oficinas de atención”, comentó.

Según el gerente, hay aproximadamente 28 agencias en dicha condición, las cuales dejarían de operar en los siguientes meses. Aunque, este número podría variar según las necesidades de cobertura de operaciones, precisó.

Además, el especialista manifestó que, por ahora, no está en sus planes otra compra similar de alguna microfinanciera.

“Nos va a tomar un tiempo gestionar eficientemente el bloque adquirido, por este motivo estaremos enfocados en la buena administración de esta adquisición”, sostuvo.

