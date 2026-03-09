En el análisis, la consultora sostiene que son los tradicionales útiles escolares (90%) los que lideran la intención de compra de los peruanos, de manera muy pareja por diferentes niveles socioeconómicos, edades y ubicación geográfica. En segundo lugar, es la vestimenta escolar en la figura de uniformes (70%) el que tiene mayor prioridad de gasto, por encima de la adquisición de mochilas y calzado, siendo que incluso esta última categoría ha evidenciado una contracción en las preferencias, al transitar de 67% (en el 2025) a 53% este año.

“Entenderíamos que se está priorizando otras categorías que son un poquito más importantes o principales para el consumidor. También podría ser porque son productos con un ticket un poco más elevado, los cuales sujetos al nivel de uso, podrían aguantar un poco más, a diferencia de útiles escolares o de uniformes que requieren una recompra anual”, explicó Hilario Chong, gerente de la Unidad de Customer Experience de Activa.

En lo que concierne a útiles escolares, las marcas como Artesco, Faber Castell, Vinifan, Justus, Layconsa, entre otros, siguen concentrando el favoritismo de los padres de familia. No obstante, Chong reconoció que con las importaciones de diferentes productos, entre ellos, también útiles escolares se abrió una nueva oferta recibida satisfactoriamente, principalmente, entre consumidores de los segmentos C y D.

“En estos niveles socioeconómicos se están buscando, probablemente, marcas un poco más económicas y, en ese sentido, son las marcas chinas o importadas que muestran mayor calada por su variada oferta”, agregó el especialista.

Precio, calidad y durabilidad: los drivers impulsan la categoría

Otro aspecto en el que profundiza el estudio de Activa, es la percepción de gasto que muestran los padres de familia en pleno año de contexto electoral. Así, un 64% de encuestados manifestó que en esta campaña desembolsarán más de lo que gastaron el año pasado, especialmente, los progenitores entre 18 y 29 años y mayores de 45 años del nivel socioeconómico D. Por el contrario, aquellos que afirmaron que invertirán menos son solo un 4%.

“Esta percepción de mayor gasto es una tendencia que hemos visto, en general, desde fines del año pasado, sucedió en Navidad, Año Nuevo, entre otras fechas. Y la justificación se encuentra en una expectativa económica mucho más positiva para el país en relación a periodos anteriores”, remarcó Chong.

Según el análisis de la consultora, el gasto promedio para esta temporada escolar se ha incrementado ligeramente en comparación al mismo periodo del año pasado. En concreto, la media del desembolso creció de S/ 1,124 en el 2025 a un actual S/1,148, siendo que padres de familia entre 18 y 29 años del segmento A son los demuestran los montos más elevados de gasto.

En cuanto a lugares de compra, aún cuando el canal moderno sigue ganando adeptos a través de compra en supermercados y venta online, es el canal tradicional y la venta física la que representa el mayor volumen de transacciones en este tipo de productos.

“Para los hogares jóvenes y de niveles económicos altos, la penetración del canal digital es un poco más relevante, quizá por costumbre y porque también se adquieren otras categorías. Sin embargo, en población total, el canal online para esta categoría todavía tiene un espacio gigante de crecimiento, pues los consumidores todavía se inclinan por las tiendas físicas, sobre todo, para útiles escolares”, añadió.

Finalmente, Chong recordó que el tener una mayor abánico de canales de compra se percibe como positivo para el consumidor, siempre que ello esté acompañado de un precio competitivo, considerando que entre los principales atributos valorados por el padre de familia para la adquisición de esta categoría se encuentra el precio, calidad y, finalmente, durabilidad.

Ficha técnica

Diseño de investigación: estudio cuantitativo, sobre la base de entrevistas online a través de un panel representativo con cobertura nacional.

estudio cuantitativo, sobre la base de entrevistas online a través de un panel representativo con cobertura nacional. Población: público en general (hombres y mujeres mayores de 18 años), pertenecientes a los grupos socioeconómicos A, B, C y D, y residentes de todas las provincias del país.

público en general (hombres y mujeres mayores de 18 años), pertenecientes a los grupos socioeconómicos A, B, C y D, y residentes de todas las provincias del país. Diseño muestral: se realizó un total de 800 entrevistas estratificadas proporcionalmente por las variables de edad, nivel socioeconómico, zona y género.

se realizó un total de 800 entrevistas estratificadas proporcionalmente por las variables de edad, nivel socioeconómico, zona y género. Margen de error: +/- 3.5%, bajo supuestos de aleatoriedad simple y un nivel de confianza del 95% y varianza máxima de los estimadores.

+/- 3.5%, bajo supuestos de aleatoriedad simple y un nivel de confianza del 95% y varianza máxima de los estimadores. Instrumento de medición: cuestionario de 9 minutos de duración promedio.

cuestionario de 9 minutos de duración promedio. Fecha de campo: realizado del 17 al 27 de febrero de 2026.