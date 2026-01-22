Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos del Perú (Aimpe), señaló que la importación de útiles escolares por empresarios de los conglomerados de Mesa Redonda, Mercado Central y jirón Amazonas solía empezar en agosto, antes de la pandemia. Luego de la emergencia sanitaria, el comienzo de esta actividad se trasladó para noviembre y, en la campaña en marcha, inició en diciembre.

Y es que, ante los resultados anticipados de las ventas de Navidad en dichos sectores del Cercado de Lima, los importadores se han mostrado cautelosos.

“La campaña navideña ha terminado con pérdida. Hemos tenido 40% menos de importadores y 20% menos de juguetes importados. Para la campaña escolar, muchos no han querido participar”, comentó a Gestión, tras referir que esta situación responde también a problemas que enfrentan estos empresarios en los procesos de ingreso de mercadería al país.

En la actualidad, el 70% de la mercancía importada por estos empresarios abastece a provincias; y el 5%, se dirige a países vecinos como Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil. El despacho al interior y exterior del país comenzó a mediados de diciembre último.

Importadores traerían hasta 20% menos de útiles escolares

Para la actual campaña escolar, los pedidos de útiles escolares a fábricas por parte de los importadores de Mesa Redonda, Mercado Central y jirón Amazonas aún no llegan al volumen del año pasado. A la fecha, las órdenes de compra están 15% o 20% por debajo de lo ingresado en la misma temporada de 2025.

Al respecto, Díaz explicó que muchos importadores han optado por no participar en la campaña escolar ante sanciones económicas y penales que consideran “sin fundamento”, emitidas por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

En particular, detalló que dicha entidad acusa a los importadores de presentar informes “adulterados” de ensayos (de salubridad) de productos, considerando la interpretación de traductores técnicos. Sin embargo, aseguró que la normativa vigente exige que ese proceso sea realizado por traductores de carrera y certificados por la Cancillería.

“Las sanciones van de dos hasta ocho años de cárcel y eso desalienta la importación”, mencionó, tras referir que la mayor cautela apunta a productos restringidos y sensibles como lapiceros de tinta seca, crayolas, colores y acuarelas.

Asimismo, refirió que persiste la problemática de una alta valoración de los productos importados para la aplicación de tasas tributarias, considerando precios referenciales internos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Precios de útiles se mantendrían: el efecto del tipo de cambio

A partir de una menor importación de útiles escolares por los referidos motivos, el precio de estos podría tender a subir. Sin embargo, Díaz destacó que la caída del dólar americano frente al sol (-10.6% en 2025 a S/3.36) permitirá que el valor de dichos productos en moneda local se mantenga frente a la campaña pasada.

De igual manera, mencionó que los costos del transporte marítimo también han mostrado reducciones, conteniendo eventuales alzas de los útiles en el mercado local.

En la actualidad, el 90% de útiles escolares importados proviene de China, seguida por India y Vietnam como otros orígenes. Entre el 70% y 80% de estos productos ingresa por el puerto del Callao; y el resto, por el megapuerto de Chancay.

Si bien el dirigente reconoció que esperaban mejoras en los procedimientos de importación en este nuevo terminal, manifestó que las dificultades del Callao se replican en este otro puerto.

