De acuerdo con el análisis de la Guía educativa, las pensiones para el año lectivo 2026 registraron un aumento promedio de 4.7%, frente al 4.6% del 2025. “Desde la pandemia, los colegios enfrentan dificultades en el cobro de pensiones, a lo que se suma el aumento de los costos del servicio educativo y el sueldo bajo de los docentes de colegios más pequeños es un factor que presiona por subir la pensiones”, indicó a Gestión Justo Zaragoza, director de GEF.

No obstante, el impacto del incremento no es uniforme y varía según la ubicación del colegio privado. El estudio muestra diferencias marcadas entre distritos de Lima.

En ese contexto, los colegios ubicados en Barranco registraron el mayor aumento, con una variación de 7.6%, seguidos por Los Olivos (7.1%), Jesús María (6.6%), Miraflores (6.4%), San Juan de Miraflores (6.2%), Lince (5.5%) y Surquillo (5.8%). “El denominador común en esos distritos es la llegada de familias jóvenes a zonas con nueva construcción de viviendas, lo que incrementa la demanda de vacantes en los colegios”, explicó.

Pensiones escolares en alza: colegios aplican incrementos y estrategias “anti deserción”

En el otro extremo, los menores incrementos se concentran en Chaclacayo (2.9%), Magdalena (2.8%), Chosica (3.7%), La Victoria (3.8%) y Pueblo Libre (3.9%), distritos donde la presión por vacantes es menor, según el análisis.

A nivel general, el estudio reveló que este año el 82% de los colegios privados de Lima aplicaron algún ajuste en sus pensiones, mientras que el 18% mantiene las tarifas del año anterior. “Este año, más colegios han incrementado las pensiones, pero el aumento de la tarifa ha sido casi similar al año pasado”, señaló el director de GEF.

Entre las instituciones que sí elevaron sus tarifas, el 38% lo hizo en un rango de entre 5% y 10%, el 36% aplicó aumentos menores al 5% y el 8% incrementó sus pensiones en más de 10%. Frente a este escenario, algunos colegios privados han optado por estrategias internas para evitar la deserción. “En los colegios pequeños, que tienen manejo personalizado con los padres de familia, han implementado pensiones escalonadas, manteniendo el monto del año anterior para algunas familias y aplicando incrementos a otras”, explicó.

Morosidad escolar persiste: más del 50% de colegios privados supera el 16%

El análisis también aborda el comportamiento de la morosidad durante el 2025. En el 73% de los colegios privados, el incumplimiento de pagos se mantuvo tan alta como en el 2024; incluso para un 16% fue mayor, mientras que solo para el 11% la morosidad disminuyó.

Al desagregar la información, se observa que en el 29% de las instituciones la morosidad se ubicó entre 16% y 20%, y en el 24% superó el 20%. En conjunto, más de la mitad de los colegios reporta una morosidad mayor al 16%, mientras que solo el 4% afirma no registrar atrasos en los pagos.

“Los colegios tienen un margen de maniobra limitado para cobrar las pensiones, ya que no pueden impedir que los estudiantes rindan exámenes ni aplicar otras medidas de presión. Por ello, deben afrontar la morosidad, un problema que no se presenta solo en colegios de pensiones bajas, sino también en los llamados colegios ‘top’”, comentó.

Colegios privados apuesta por IA y capacitación docente en 2026

Para este 2026, los colegios han definido sus prioridades de inversión para el inicio del año escolar. Según el sondeo que realizó el GEF a directores de centros educativos, el 58% afirmó que destinará recursos a la capacitación docente, principalmente en temas vinculados a transformación digital, tecnología y uso de Inteligencia Artificial (IA) en el aula.

“Los colegios deben incorporar herramientas de IA en el aula porque los estudiantes ya la utilizan; de lo contrario, se quedan rezagados. Es un tema pedagógico clave, más aún considerando que el promedio de edad de los docentes es de 50 años y que su adopción difícilmente se dará solo por iniciativa propia”, explicó Zaragoza.

Otras líneas de inversión consideradas son infraestructura (44%), renovación de equipos tecnológicos (42%), renovación y mantenimiento de mobiliario y equipamiento (40%), pago de licencias de software (18%) y mantenimiento de áreas deportivas y recreativas (11%).

Además, los directores consultados señalaron que el 64% planea reforzar las áreas de tutoría y psicología, el 56% enfocará esfuerzos en mejorar la calidad educativa y el 40% priorizará la innovación. Además, el 21% explora fortalecer la educación global mediante la enseñanza de idiomas, mientras que un 11% prevé implementar programas de intercambio estudiantil.

FICHA TÉCNICA:

Período de realización del estudio. Diciembre de 2025

Población. Colegios privados de Lima y de ciudades como Trujillo, Chiclayo y Arequipa (del segmento A, B y C).

Muestra. 45 directores de colegios privados

Técnica. Entrevista