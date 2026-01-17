Para este 2026, los colegios han definido sus prioridades de inversión para el inicio del año escolar. (Foto: GEC)
Edgar Velito
Según un reciente estudio realizado por Grupo Educación al Futuro (GEF) muestra cómo los colegios privados enfrentan el inicio del año escolar entre ajustes en sus pensiones, dificultades para la cobranza y cambios en sus decisiones de inversión. El análisis recoge diferencias según ubicación, prácticas para gestionar el pago de las familias y las prioridades definidas por los directores en capacitación, tecnología y gestión educativa.

