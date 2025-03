Según la autoridad universitaria, esto permitiría contar con más recursos para tener mejores docentes y mayores remuneraciones. Pero, ¿es realmente una postura justificada?

Giannina Miranda Lazo, representante del colectivo Educar con Libertad, consideró que este planteamiento es un “atropello” para la educación pública del país.

“Sabemos que muchísimos padres de familia hacen un esfuerzo para poder pagar un colegio privado hasta que sus hijos terminen la secundaria pagando pensiones escolares muy bajas porque lamentablemente no encuentra una vacante en un colegio del Estado. No se puede pretender que a ese contexto que todos conocemos se les pida que paguen una pensión en la universidad solo por haber estudiado en un colegio privado”, señaló.

A su vez, consideró que “la calidad de los docentes no depende del pago de un estudiante que viene de colegio privado”.

Para Paul Neira, director de The Learning Factor y especialista en políticas educativas, no es descabellado plantear la discusión porque claramente hay una necesidad; sin embargo, no es útil hacer la división entre estudiantes de escuelas públicas y privadas.

“No es descabellado plantear la discusión porque claramente hay una necesidad [...] Pero, me parece que no es justa hacer la distinción con estudiantes que vienen de colegios estatales. Yo podría ser un empresario que tengo muchísimo dinero y mi hijo estudia en un colegio público. Igualmente, yo puedo ser una familia que hace un esfuerzo muy grande en mandar a su hijo a un colegio particular pero no me alcanza para pagar una universidad", explicó.

“La mayoría de los que vienen de un colegio particular pueden pagar, la mayoría de los que vienen de un colegio estatal no pueden pagar, sí, pero hacer solo la división entre uno y otro me parece no útil para una discusión técnica”, resaltó Neira a Gestión.

En ese sentido, si el planteamiento fuese empezar a cobrar en general por estudiar en la UNMSM, sería por una cuestión de igualar a esta emblemática casa de estudios bajo los estándares internacionales.

“Cuando hablamos sobre recursos en el Perú para la educación, todo es presupuesto. Absolutamente. Y eso no es una discusión de financiamiento en la educación, es una discusión sobre presupuestos, sobre partidas de gastos, sobre partidas de inversión, pero no es de financiamiento. El arte del financiamiento es cómo pagas el presupuesto. ¿De dónde sacas los fondos para el presupuesto? Entonces, ahí es donde creo que hay un nudo que tenemos que comenzar a ventilarlo y hablarlo más claramente", señaló.

Teniendo en consideración ese contexto, el especialista agrega que las palabras de la rectora de la UNMSM, solo se explica con que el presupuesto que le da el Estado peruano a muchas universidades no cubre todos los servicios que ellas ofrecen. Y un ejemplo es San Marcos.

“La San Marcos es una universidad cuyo presupuesto tiene casi mil millones de soles. De los cuales, si tú revisas la partida presupuestal que le da el Ministerio de Economía y Finanzas directa a la San Marcos, es alrededor de 500 millones de soles, números más, números menos. El resto son recursos que nos ofrecen, como para financiar el servicio educativo en el Perú ¿por qué?, porque los fondos, digamos, que vienen del erario público no son suficientes", explica.

Por su parte, el exministro de Educación, Daniel Alfaro, considera que es un “anuncio muy disruptivo”.

“Es un anuncio muy disruptivo porque el cobrar bajo cualquier criterio al pregrado en la Universidad San Marcos le quita el carácter de gratuidad, que es uno de sus elementos más importantes de acceso a educación pública, ¿no? Entonces termina siendo muy disruptivo este anuncio. [...] Si el sustento detrás es tratar, digamos, de generar mayores recursos, me preguntaría si es que esos mayores recursos no se podrían generar desde la educación continua, desde la educación de posgrado, desde los servicios de consultoría o de investigación a terceros, desde el alquiler de espacios, para justamente compensar seguro las necesidades económicas que puedan tener", comentó Alfaro a Gestión.

“¿Es dable segmentar por origen del colegio, teniendo en cuenta que el 70% de colegios privados en el país estarían pagando pensiones menores a S/ 600? Entonces, no sé si es que se podría tarificar algo a esos estudiantes considerados también como en poblaciones de bajos ingresos y que, por lo tanto, hay que asegurarles el derecho a una educación de calidad", agregó.

Nivel educativo en el Perú

Paul Neira asegura que un problema, por así decirlo, en las universidades del Estado es que están muy lejos de instituciones públicas en América Latina como la UNAM de México o la Universidad de Buenos Aires en Argentina.

“En el Perú hay un descalce de modernización, de mejora, y eso es un tema presupuestal y la otra es el tema del sistema de gobierno. Si tú compites en el ámbito regional hoy en día hay países que hablan de políticas de adquirir estudiantes de otros países que vengan a las universidades de un país a estudiar. El caso más emblemático probablemente sea el de EE.UU. pero ahorita Chile tiene una serie de políticas que impulsan que estudiantes de otras universidades terminen estudiando en estos. En sus países en las condiciones actuales sería muy difícil si bien hay un grupo pequeño que va a algunas universidades particulares en el Perú”, sentenció.

