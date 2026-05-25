Según el estudio de EY, la IA ya es una realidad en las empresas, pero la mayoría de estas aún no la está supervisando con eficiencia. (Foto: Pixabay).
Según el estudio de EY, la IA ya es una realidad en las empresas, pero la mayoría de estas aún no la está supervisando con eficiencia. (Foto: Pixabay).
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Eduardo Sotelo
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La inteligencia artificial (IA) ya es una realidad en los procesos en las empresas peruanas. Tal tecnología se aplica en los reportes elaborados por gerencias, en presentaciones para Directorios y hasta en la preparación de ejecutivos antes de reuniones estratégicas. Sin embargo, hay un problema: la mayoría de organizaciones todavía no sabe cómo gobernarla.

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