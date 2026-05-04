Los mapas generados mediante IA ya están disponibles en la plataforma Geptamin para empresas, investigadores y actores del sector minero. Foto: Andina / referencial
Los mapas generados mediante IA ya están disponibles en la plataforma Geptamin para empresas, investigadores y actores del sector minero. Foto: Andina / referencial
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Redacción Gestión
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. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) informó que el país se convirtió en el segundo de Latinoamérica —después de Brasil— en aplicar esta tecnología para identificar nuevas zonas con potencial geológico, con foco en minerales estratégicos como cobre y cobalto.

El anuncio fue realizado durante el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026), donde Alonso Marchena, jefe del Programa de Metalogenia de INGEMMET, adelantó que se desarrollaron mapas digitales capaces de procesar grandes volúmenes de información geológica provenientes de la costa central del país. La medida contempla regiones como Áncash, Lima, Ica y el norte de Arequipa.

La herramienta combina información de campo, análisis geoquímicos y modelos matemáticos para reducir la incertidumbre en exploración y orientar mejor las inversiones mineras. Según detalló el Marchena,

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El objetivo es acelerar la identificación de yacimientos con potencial para minerales críticos, cuya demanda global se ha incrementado por el crecimiento de industrias vinculadas a la transición energética, la electromovilidad y el almacenamiento de energía. El cobre es clave para infraestructura eléctrica y energías renovables, mientras que el cobalto es utilizado en baterías y dispositivos tecnológicos.

“Hoy contamos con herramientas digitales que nos permiten combinar información de campo, análisis geoquímicos y modelos matemáticos para reducir la incertidumbre y orientar mejor la inversión en exploración”, dijo Marchena. Foto: referencial
“Hoy contamos con herramientas digitales que nos permiten combinar información de campo, análisis geoquímicos y modelos matemáticos para reducir la incertidumbre y orientar mejor la inversión en exploración”, dijo Marchena. Foto: referencial

Desde INGEMMET señalan que la IA permite detectar patrones geológicos difíciles de identificar mediante métodos tradicionales, optimizando tiempo y recursos en las primeras etapas de exploración. Además, los mapas desarrollados ya se encuentran disponibles en la plataforma digital Geptamin, abierta para empresas, investigadores y otros actores vinculados al sector.

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Con esta iniciativa, el Perú busca posicionarse como un referente regional en innovación aplicada a minería y fortalecer su atractivo para futuras inversiones exploratorias en un contexto de creciente competencia global por minerales estratégicos.

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