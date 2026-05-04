Exploración en Previsto Central permitió duplicar el área de mineralización de oro de alta ley tras nuevos muestreos. (Foto: referencial).
Exploración en Previsto Central permitió duplicar el área de mineralización de oro de alta ley tras nuevos muestreos. (Foto: referencial).
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Redacción Gestión
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duplicó el área de mineralización de de alta ley en su , ubicado en Huánuco, tras una nueva campaña de muestreo que confirmó la continuidad del mineral en toda la zona evaluada.

Según la compañía, los trabajos se concentraron en un polígono de 110 metros por 20 metros alrededor de un canal previamente identificado. En esa área, todas las muestras recolectadas arrojaron presencia de oro, sin zonas estériles. De acuerdo con la empresa, dicho hallazgo refuerza la idea de un sistema continuo y no de vetas aisladas.

Los resultados incluyeron leyes de hasta 11.2 gramos de oro por tonelada (g/t), consideradas altas en exploración minera, así como intervalos de hasta 18.7 metros con contenido significativo del metal, lo que sugiere, según la compañía, la presencia de oro distribuido en espesores relevantes.

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Hannan señaló que esta nueva información permitió ampliar de forma material el volumen conocido de mineralización de alta ley en . Además, la zona identificada permanece abierta hacia varias direcciones, lo que implicaría que el área mineralizada podría seguir creciendo con futuros trabajos.

Un sistema con mayor escala y trabajos futuros

Más allá de la ampliación superficial, Hannan destacó que los datos sugieren que el proyecto Previsto Central podría formar parte de un sistema mineral mucho más grande. Estudios adicionales indican que la mineralización observada en superficie correspondería a la parte superior del sistema, con potencial de extenderse a más de 500 metros de profundidad.

Este tipo de formaciones, poco comunes, suele estar asociado con depósitos de gran tamaño en otras partes del mundo. De hecho, la compañía señaló que se trataría de un tipo de sistema que no había sido identificado previamente en Perú, lo que eleva el interés geológico del proyecto en una etapa temprana.

Resultados en Previsto Central sugieren que la mineralización de oro podría extenderse a más de 500 metros de profundidad. (Foto: GEC).
Resultados en Previsto Central sugieren que la mineralización de oro podría extenderse a más de 500 metros de profundidad. (Foto: GEC).

El proyecto Previsto Central forma parte del área de su , un amplio conjunto de concesiones donde la compañía viene identificando múltiples objetivos de exploración de oro y cobre. En conjunto, la zona abarca decenas de kilómetros y viene perfilándose como un posible nuevo distrito minero.

Hannan indicó que continuará con trabajos de mapeo, muestreo y análisis para definir con mayor precisión la extensión del sistema y orientar futuras perforaciones, que permitirán confirmar el tamaño y continuidad del yacimiento en profundidad.

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