La minera Hannan Metals Limited presentó los avances de su programa de perforación en el proyecto Belen, parte de las concesiones de Valiente, en la región Huánuco. Los resultados iniciales confirman la presencia de sistemas hidrotermales y pórfidos mineralizados, al tiempo que orientan los próximos pasos de exploración.

El proyecto Belen se ubica dentro del área autorizada por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Valiente y forma parte de un sector geológicamente poco explorado, donde la compañía ha identificado tres objetivos principales de perforación: Vista Alegre, un blanco epitermal de oro; Ricardo Herrera, un sistema de pórfido de cobre y molibdeno; y Sortilegio, un corredor con anomalías de 1.2 kilómetros asociado a pórfidos alcalinos. El plan inicial contempla hasta 5,000 metros de perforación en 18 sondajes, a ejecutarse en un plazo aproximado de seis meses.

En el sector Ricardo Herrera, los avances son alentadores. Este objetivo alberga un sistema de pórfido de cobre y molibdeno, y el primer pozo (HDDRH001) ya alcanzó los 610 metros, con un objetivo final de 700 metros de profundidad. Durante la perforación se han registrado vetillas con calcopirita (cobre) y presencia esporádica de molibdenita, además de intervalos con alteraciones potásicas y mineralización diseminada.

Entre los resultados más destacados se encuentran 2.4 metros de calcopirita diseminada con biotita y feldespato potásico, así como 3.85 metros con mineralización combinada de cobre y molibdeno. La perforación continúa hacia la meta final y un segundo pozo está previsto 350 metros al sur.

Próximos pasos de Hannan Metals

Concluido el segundo pozo en Ricardo Herrera, Hannan planea iniciar perforaciones en el corredor Sortilegio, un objetivo de 1.2 kilómetros asociado a anomalías de cobre, oro y molibdeno, donde coinciden datos geofísicos y geoquímicos que sugieren un sistema pórfido alcalino de interés.

En paralelo, Vista Alegre continuará siendo prioridad en la segunda etapa de perforaciones, con el fin de ubicar el origen de los bloques mineralizados cuya fuente aún no ha sido identificada. En esta zona ya se completaron tres sondajes que exploraron anomalías geoquímicas y de cargabilidad IP. Los resultados arrojaron valores de hasta 0.4 gramos de oro por tonelada, restringidos a los primeros 90 metros, lo que indica un enriquecimiento superficial. Según explicó la compañía, aunque no se interceptó la estructura principal, los análisis revelaron un incremento de temperatura en minerales hidrotermales y valores de cobre de hasta 250 ppm (partes por millón) y arsénico de 850 ppm, lo que sugiere la cercanía de un sistema epitermal más profundo.

Asimismo, se identificaron 21 bloques mineralizados con contenidos de hasta 2.72 gramos de oro por tonelada, ubicados entre 300 y 500 metros de las perforaciones. Estos bloques, ricos en pirita y sílice, constituyen un indicio sólido de una fuente significativa aún no localizada. Por ello, la segunda fase de perforaciones se centrará en los objetivos de resistividad próximos a estos afloramientos.

El CEO de la compañía, Michael Hudson, subrayó que Hannan se encuentra en una etapa pionera dentro de un distrito poco explorado. “Aunque en Vista Alegre no interceptamos la estructura principal, los valores anómalos y las alteraciones confirman un sistema hidrotermal robusto. En Ricardo Herrera estamos realizando la primera perforación en un pórfido Cu-Mo, con resultados alentadores. Este distrito virgen está demostrando su gran potencial”, afirmó.

Hudson también remarcó que la estrategia de la empresa apunta a consolidar Previsto como su proyecto insignia, un sistema epitermal de oro con una huella de tres por tres kilómetros y muestreos de canal de hasta 69.1 metros con 2.4 gramos de oro por tonelada, donde esperan obtener permisos de perforación en el tercer trimestre de 2026.

El proyecto Valiente

El proyecto Valiente, descubierto en 2021, comprende 1,002 km² de concesiones 100% propiedad de Hannan en la vertiente oriental de la Cordillera Central, al este de Tingo María.

En menos de cuatro años, la compañía ha identificado al menos ocho objetivos principales entre pórfidos y epitermales en un corredor de 25 por 10 km, consolidando a Valiente como un distrito emergente de gran interés geológico.

Hannan asegura que todas sus operaciones en Perú se realizan bajo cumplimiento legal, permisos ambientales y diálogo con comunidades locales.