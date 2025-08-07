Ubicado en el cinturón cuprífero Andahuaylas‑Yauri —una de las zonas con mayor concentración de depósitos de cobre a nivel global—, el proyecto Khaleesi (Cusco), 100 % propiedad de la canadiense C3 Metals, ha dado un paso clave hacia su primera campaña de perforación en Perú. La compañía anunció que los resultados del reciente programa geofísico han reforzado significativamente el diseño del objetivo inicial y se alista para nueva etapa exploratoria.

El área de estudio se encuentra dentro del entorno geológico donde operan minas de clase mundial como Las Bambas y Constancia. En este contexto, C3 Metals ha ejecutado un programa integrado de estudios magnéticos, polarización inducida (IP) y magnetotelúricos (MT) sobre una zona de 4.4 km².

La información recopilada revela un cuerpo magnético de aproximadamente 1,200 por 800 metros, cuya modelación sugiere la presencia de dos núcleos profundos entre los 600 y 700 metros, alineados con estructuras inferidas en profundidad y con anomalías geoquímicas previamente identificadas.

Dichos resultados se suman a los datos de campañas anteriores, en las que los muestreos de roca superficial registraron valores máximos de 2.82 % de cobre, 6.0 gramos por tonelada (g/t) de oro, 57.7 g/t de plata y 403 partes por millón (ppm) de molibdeno. Asimismo, un programa de suelos realizado sobre un área de 3.3 km² generó nuevas anomalías de cobre y zinc, actualmente en proceso de análisis.

Programa de perforación en el proyecto Khaleesi

Con esta base técnica, C3 Metals ha delineado un programa de 14 pozos de perforación diamantina —con una extensión total estimada de 6,000 metros—, cuyo inicio está previsto para el tercer trimestre de 2025. El diseño considera los hallazgos geofísicos más recientes y apunta a interceptar las zonas de mayor interés dentro del sistema prospectivo.

La minera espera que esta próxima etapa de perforación marque el inicio de una nueva fase de valorización del activo, con potencial para consolidarse dentro del portafolio de exploración avanzada en el sur del Perú.

“Estos resultados integrados marcan un avance clave para Khaleesi. La convergencia entre los datos de superficie, geoquímicos y geofísicos respalda la hipótesis de una estructura mineralizada robusta en profundidad. Estamos frente a una oportunidad estratégica en un distrito reconocido por su potencial cuprífero de clase mundial”, sostuvo Dan Symons, presidente y CEO de C3 Metals.

Las operaciones de C3 Metals

C3 Metals Inc. se posiciona como un actor relevante en la exploración de metales base en América Latina y el Caribe, con presencia consolidada tanto en Perú como en Jamaica. En el sur peruano, opera el proyecto Jasperoide, una concesión de cerca de 30,000 hectáreas ubicada en el prolífico cinturón andahuaylas‑yaurí de skarns y pórfidos. Allí, el principal activo es MCZ (Montaña de Cobre), un depósito tipo skarn rico en óxidos de cobre con oro.

Además, la empresa ya ha identificado 13 objetivos de skarn adicionales a lo largo de 28 km de traza en el cinturón Jasperoide, así como mineralización porfídica, epitermal y skarn en el cinturón paralelo Khaleesi.

En Jamaica, C3 Metals tiene una cartera estratégica de proyectos altamente prospectivos. El más destacado es Bellas Gate, donde en 2022 se interceptaron importantes intersecciones de pórfido de cobre y oro cerca de superficie, con valores de 309 m al 0.44 % Cu y 0.33 g/t Au, dentro de los primeros 15 m de profundidad. También fue relevante el descubrimiento en Arthurs Seat, una zona de grandes vetas epitermales y altos valores de cobre y oro.