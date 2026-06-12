Bodega Murga sembró sus primeros viñedos de uva patrimonial en 2015 y lanzó sus primeras producciones entre 2018 y 2019 / Foto: Bodega Murga
Bodega Murga sembró sus primeros viñedos de uva patrimonial en 2015 y lanzó sus primeras producciones entre 2018 y 2019 / Foto: Bodega Murga
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Comenzó como una conversación entre amigos en la Hacienda Murga y sin un estudio de mercado claro. Lo que empezó como el proyecto de cuatro socios en una antigua hacienda ubicada en el valle de Pisco (al sur de Lima) terminó convirtiéndose en una de las bodegas boutique más reconocidas del país: lo ha logrado en a penas seis años. Hoy sus vinos y piscos llegan a restaurantes como Central, Maido, Kjolle, Osaka y Mil, mientras que algunas de sus etiquetas también se sirven en establecimientos con estrellas Michelin en Europa y Asia.

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