Mario Gonzales, gerente general de Luz del Sur // Foto: Luz del Sur
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Ani Lu Torres
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Mario Gonzáles del Carpio lleva cuatro años como gerente general de Luz del Sur, la principal empresa de distribución eléctrica del Perú, con cerca de 1.4 millones de clientes regulados entre Lima y Cañete, además de 200 clientes libres. Su gestión ha coincidido con un ciclo activo de inversiones en generación renovable: a finales del 2025 cerró la compra del parque eólico San Juan de Marcona, por US$ 253 millones. “Es errada la idea de que hacemos estas inversiones para autoabastecernos. No es posible porque está prohibido por ley”, dice enfático. En esta entrevista, aborda el proyecto Santa Teresa II, las inversiones en evaluación y el futuro de la compañía en generación.

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