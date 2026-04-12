¿Cuál fue la inversión en distribución en 2025?

De acuerdo con el último resultado financiero, la inversión en CAPEX bordeó los US$ 135 millones. Además, obtuvimos utilidades por S/ 1,227 millones. Esto nos obliga, a futuro, a seguir incrementando la cantidad de inversión en operación y mantenimiento, mejorar la calidad del servicio y mantener el nivel de utilidad dentro de lo que esperaría un inversionista, incluidos más de 14,500 accionistas minoritarios.

Desde que entró el accionista mayoritario, que pertenece a China Three Gorges Corporation (CTG), ¿qué know-how han incorporado?

Antes, la inversión siempre era a corto plazo ya que la empresa de distribución invertía en base a la regulación tarifaria. Hoy tenemos una visión de largo plazo que nos ha permitido hacer mayores inversiones en tecnología, ciberseguridad y sistemas de vigilancia. Solo en tecnología destinamos cerca de US$ 10 millones anuales.

Luz del Sur cuenta actualmente con casi 1.4 millones de usuarios y 200 clientes libres. (Foto: Luz del Sur)

¿En qué invertirán en 2026?

El presupuesto de CAPEX para distribución bordea los US$ 140 millones. Luego, tenemos un OPEX de US$100 millones para reemplazar equipos y otros rubros. Son inversiones que pasan por directorio y luego entran en proceso de licitación.

¿Destinará algún monto para impulsar la instalación de electrolineras?

Aún no estamos en la posibilidad de mencionar avances concretos. Sin embargo, como parte de las empresas del grupo, hemos ampliado la capacidad para abastecer a nuestra flota electrificada —de 150 vehículos—, y también a los autos de algunas empresas privadas y públicas. La empresa del grupo está buscando desarrollar el negocio y buscando alianzas con otros socios estratégicos para instalar electrolineras.

Hidroeléctrica Santa Teresa II: ¿nueva emisión de bonos?

Hace algunos años hablaron de un portafolio de inversión en generación eléctrica de S/ 1,000 millones. ¿Cuánto ha avanzado a la fecha?

Entre 2011 y 2015 tuvimos un primer ciclo de inversión que incluyó la Central hidroeléctrica Santa Teresa (Cusco). Luego, hemos desarrollado un portafolio de generación hidroeléctrica Majes (Arequipa) y Santa Teresa II que aún no están construidos. Estamos a la espera de los últimos ajustes para desarrollar uno de ellos el próximo año.

¿Se refiere a Santa Teresa II?

Si. Estamos culminando documentos internos para solicitar la aprobación del directorio. Esperamos anunciar hacia fines de este año o a inicios del 2027 la construcción de este proyecto valorizado en más de US$ 700 millones, que aportaría más de 2,000 GWh al sistema y generaría más de US$ 20 millones en canon hidroenergético.

¿Cómo se financiará?

Cuando pidamos la autorización al directorio para dar inicio al proyecto tendremos que llevar las opciones de financiamiento, probablemente a través de instrumentos financieros. Insisto en que hablo todavía como una idea de lo que queremos hacer, pero no hay una decisión aprobada.

Vienen de un ciclo de inversiones en energía renovable, ¿cuál es la situación de deuda de la empresa?

Hemos adquirido dos plantas solares (Majes Arcus y Repartición Arcus), dos centrales eólicas (Tres Hermanas y Marcona por más de S/630,000), y la última adquisición que es San Juan de Marcona en Ica (por US$ 253 millones). Todas ellas hacen una potencia de 420 MW, una porción muy pequeña de todo el parque instalado en el país que asciende a más de 11,500 MW.

El parque eólico Wayra I fue inaugurado en el distrito de Marcona, en Ica (Enel)

¿Y cuál es el nivel de deuda?

Al cierre del 2025, la deuda financiera de Luz del Sur fue de S/3,869 millones, mantenemos el perfil de deuda sobre patrimonio por debajo del índice que nos hemos impuesto. Este año la idea es reperfilar deuda. El año pasado hicimos una emisión de bonos y este año tenemos que hacer un proceso igual.

¿Van a emitir bonos?

Estamos en plena evaluación de si vamos a emitir bonos. Tenemos alrededor de S/ 900 millones que debemos reperfilar de deuda de corto plazo a mediano plazo. Estamos evaluando si lo haremos en el mercado local o internacional, pero si ves los estados financieros debemos hacerlo. En qué porcentaje y en qué oportunidad, aun no lo definimos.

¿Destinarán alguna inversión para potenciar o mejorar infraestructura de generación?

Este año nos estamos enfocando en mantenimientos y en proyectos puntuales, como la compra de dos baterías para las plantas solares por unos US$ 5 millones. La idea es experimentar cómo regular la energía de la mañana para inyectarla a la noche, todavía está en ejecución, lo anunciaremos si es económicamente viable. En San Juan de Marcona no destinaremos inversión adicional este año.

¿Hay nuevas adquisición previstas para este año?

Como parte de nuestro plan, no tenemos ninguna operación planificada para este año. Lo que sí reitero es que estamos abiertos a evaluar oportunidades.

El año pasado dijo que estaban interesados en una planta hidroeléctrica y un proyecto solar...

Lo que dije fue que estábamos evaluando esas alternativas, pero así como se presentan, las evalúas y luego ya no te parecen buenas por varias razones. En este momento no estamos en ningún proceso de compra de ninguna planta de generación o activo productivo.

¿Cuánto representa el negocio de generación en términos de utilidad?

Al cierre del 2025, el EBITDA generado por la unidad de generación fue de S/ 261 millones, que no considera San Juan de Marcona.

¿Se logrará el 30% que alguna vez proyectó?

Creería que no porque teníamos algunas ideas de seguir desarrollando a determinado paso, pero no se ha dado por diversas razones: no hemos encontrados proyectos adecuados. Calculo que nos quedaremos con lo que tenemos, salvo encontremos algo muy bueno en el corto plazo.

¿Qué significa que sea un proyecto “muy bueno”?

Que sea sostenible, renovable y entre 80 y 250 MW. No pensamos comprar 500 o 700 MW. Sería irresponsable, viendo el balance de la empresa, decir que voy a levantar dinero para comprar proyectos grandes. (Nota: Según el gerente general, una planta solar puede costar US$ 500 por MW; una hidroeléctrica US$2,000 por MW, dependiendo del estadio en que se compre)

¿Y hay nuevos proyectos greenfield en el radar?

Estuvimos revisando proyectos. Nosotros tenemos concesiones de generación a nombre de Inland Energy, que es nuestra subsidiaria, y tenemos aprobada la ampliación de la Central Santa Teresa I, pero no para este año, es un proyecto que podría aumentar en 40% la potencia de la central en caso se ejecute, pero todavía está en papel y no tiene autorización de inversión del directorio.

El futuro de Luz del Sur con la generación eléctrica

Ya están en distribución, generación, subtransmisión, ¿entrarían a transmisión?

No diré que ‘de esa agua no he de beber’. Hoy no está en el radar proyectos de transmisión. Lo que creo es que el plan de transmisión aprobado por el COES es adecuado, el problema se encuentra en la subtransmisión, muchas de ellas de propiedad estatal. Muchas empresas de distribución eléctrica regionales han dejado de ejecutar planes de inversión en transmisión por más de 12 años.

¿Cuál es el objetivo del negocio de generación?

Que la empresa sea sostenible en el tiempo y no estemos a expensas de una sola fuente de ingreso. La distribución es un negocio de largo plazo; la generación nos da posibilidad de crear mayor contacto con el cliente libre mediano (hoy tienen 200 clientes libres) y a eso es a lo que estamos apuntando a través de nuestra empresa de generación en competencia con otras compañías.

No queremos ni pretendemos aprovecharnos de lo que algunas personas llaman “integración vertical”, porque eso ya existe en el país desde el 2008 y está regulado. Además, tanto Majes como Repartición, Marcona y Tres Hermanas tienen contratos RER con el Estado que estarán vigentes ocho o nueve años más; cuando termine ese contrato esa energía se podrá vender a clientes libres.

¿Han calculado qué porcentaje del EBITDA debe provenir de generación en el futuro para mantener la sostenibilidad de la empresa?

No tenemos un porcentaje definido. Yo lo he conversado y la idea es evaluar proyectos de manera oportuna, pero siempre manteniendo un porcentaje no mayor al 30% del negocio de distribución porque ese es nuestro negocio...ahora, eso podría cambiar en el futuro, y cuando cambie será aprobado por el directorio primero.

Datos

Sobre sanción del Indecopi: En enero de este año, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi sancionó a Luz del Sur S.A.A. con más de S/ 5 millones por no entregar información completa, correcta y veraz. Al respecto, el gerente general de la compañía señaló a G de Gestión que la empresa ya apeló la resolución y espera una decisión definitiva. “ Estamos de acuerdo con que sea parte de las atribuciones del regulador, pero no con que, por una diferencia de interpretación, se nos imponga una sanción de S/ 5 millones” , dijo.

En enero de este año, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi sancionó a Luz del Sur S.A.A. con más de S/ 5 millones por no entregar información completa, correcta y veraz. Al respecto, el gerente general de la compañía señaló a que la empresa ya apeló la resolución y espera una decisión definitiva. “ , dijo. Impuestos: Entre 2021 y 2025, Luz del Sur pagó S/ 1,299 millones por concepto de Impuesto a la Renta y S/ 1,087 millones en IGV.

Entre 2021 y 2025, Luz del Sur pagó S/ 1,299 millones por concepto de Impuesto a la Renta y S/ 1,087 millones en IGV. Inversión: En los últimos cinco años, la compañía invirtió S/ 1,945 millones en CAPEX y S/ 2,043 millones en OPEX.