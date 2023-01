Su gerente general, Mario Gonzales del Carpio, cuenta los planes de la empresa distribuidora para el 2023 y hacia el futuro.(Foto: Hugo Pérez)

¿Cómo cerraron el año 2022?

Ya hemos recuperado niveles prepandemia. En comparación al 2019, en términos de Ebidtda, hemos crecido un 5% aproximadamente. Durante la pandemia el golpe fue muy fuerte, pues en nuestra área de concesión tiene mucha fuerza el comercio y las industrias.

¿Cuál es la magnitud del área de concesión de Luz del Sur?

Nuestra concesión abarca la zona sur este de Lima. Aproximadamente desde el Centro Cívico hasta el kilómetro 154 de la Panamericana Sur, que incluye parte de Cañete. Y hacia el este llega a Santa Eulalia, Ricardo Palma, San Mateo, que son distritos de Huarochirí. En total son 1.2 millones de usuarios (medidores) que representan aproximadamente 5 millones de personas.

De los ingresos, ¿cuánto representan los usuarios regulados (residenciales) y cuánto los libres (empresas, grandes consumidores)?

Casi el 95% corresponde a usuarios regulados.

¿Qué inversiones tienen previstas para el 2023?

En los últimos cinco años hemos invertido, en promedio entre US$ 60 millones y US$ 70 millones anualmente. Para el 2023 el monto programado es de US$ 130 millones, que es bastante más que el año pasado. Como negocio buscamos que nuestras subestaciones estén en las mejores condiciones para prestar los servicios. Por eso ampliamos constantemente su capacidad, incrementando la cantidad de transformadores y tratando de cerrar circuitos para que haya redundancia y evitar fallas o interrupciones. Para fines del próximo año, además, todos nuestros transformadores deberían contar con sistemas de control de incendios.

Del total, US$ 32 millones se destinarán a nuestras subestaciones. En expansiones de nuevas zonas no electrificadas, invertiremos US$ 17 millones. US$ 15 millones serán para alumbrado público. US$ 11 millones para electrificaciones masivas. También invertiremos en sistemas informáticos.

¿De qué tipo serán estas últimas inversiones?

Como empresa, durante muchos años no hemos invertido en tecnología y creemos importante avanzar hacia la transformación digital. Vamos a reforzar nuestro aplicativo para que los usuarios puedan interactuar mejor con la empresa, entre otras cosas. Creo que en los próximos años se van a venir cambios y muchos van a estar soportados sobre una buena base de tecnología. Este año se destinarán US$ 5.5 millones para sistemas informáticos y de telecomunicaciones. También tenemos drones que revisan cada cierto tiempo nuestras redes y equipos especializados que miden fugas a tierra y la solucionan.

¿Qué tendencias podrían venir?

Nosotros hemos instalado 18,000 medidores inteligentes que están en la capacidad de poder ser consultados desde una app para que los clientes puedan saber su consumo. Son pocos en comparación a los que tenemos en total (1.2 millones). Ahora mismo no se usan para estos fines, pero en el futuro será posible.

¿Qué tan frecuentes son las interrupciones del servicio de luz en el área de concesión?

Al cierre del tercer trimestre del año pasado, en promedio un usuario ha tenido 1.3 interrupciones en el año con una duración de 4.3 horas. Algunas zonas habrán tenido más que otras y algunas, ninguna.

¿Cómo se compara con al año anterior?

El año pasado los indicadores eran algo mayores, pero hemos podido reducirlos y, si se compara con las otras empresas distribuidoras a nivel nacional (estatales y privadas), durante los últimos cinco años nos hemos posicionado entre las de mejor desempeño.

Hace pocos años Luz del Sur cambió de dueños y ahora son los mismo que los de la Central Hidroeléctrica de Chaglla

Sí. China Yangtze Power Corporation compró la participación que tenía Sempra Energy. Pero son empresas completamente separadas.

¿Existe una integración vertical?

Sí, pero nosotros no le compramos energía a Chaglla. Cuando se hizo la operación, Indecopi puso la condición de que cuando Luz del Sur busque comprar potencia y energía asociada para sus clientes regulados, tiene que hacer una licitación pública, no puede comprar de manera directa, ni con sus afiliadas ni con nadie.

¿Tienen planes para crecer en generación eléctrica?

Luz del Sur ya cuenta con una central de generación a través de una subsidiaria (Inland), que es la de Santa Teresa (Cusco), de 100 MW. Usamos esa energía para venderle a nuestros clientes libres. En el mediano plazo, nuestra intención es crecer con desarrollos nuevos ya sean de tipo solar, eólico o hidroeléctrico.

Desde hace varios años tenemos planes para construir varias centrales greenfield. Hemos identificado hasta dos proyectos para los que tenemos la concesión de generación definitiva para poder construir. Uno de ellos está ligado a la expansión de Majes-Sihuas II. Tenemos los estudios, los permisos, estamos listos, pero el proyecto se paró. Esperamos que se pueda retomar.