En el Perú existen 95 proyectos de energías renovables por cerca de US$20,000 millones. Foto: El Peruano.
Elías García Olano
En el Perú existen 95 proyectos de energías renovables no convencionales (RER) entre centrales eólicas y solares, por cerca de US$ 20,000 millones, que esperan formar parte de nuestra matriz energética, hasta ahora mayormente sustentada en hidroeléctricas y térmicas a gas.

