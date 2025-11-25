La instalación de plantas solares en el Perú se disparó en más del 95% entre enero a octubre del 2025 (Foto: Stock)
La instalación de plantas solares en el Perú se disparó en más del 95% entre enero a octubre del 2025 (Foto: Stock)
Elías García Olano
La producción de electricidad -que va aparejada a la demanda- en el Perú alcanzó los 5,264 gigavatios por hora (GWh) en octubre último, lo que significó un aumento de 3.31%. Con ello, acumula un crecimiento de 2.18% en los primeros diez meses del 2025.

