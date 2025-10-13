Inland Energy opera actualmente cuatro proyectos activos en hidroeléctrica, solar y eólica, y además gestiona el mantenimiento de la central San Gabán III (Foto: Difusión).
Inland Energy opera actualmente cuatro proyectos activos en hidroeléctrica, solar y eólica, y además gestiona el mantenimiento de la central San Gabán III (Foto: Difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La empresa de generación eléctrica Inland Energy, subsidiaria de Luz del Sur, impulsa una estrategia que combina la expansión y diversificación de su portafolio de energías renovables, con foco en proyectos hidroeléctricos y eólicos, además de metas de eficiencia operativa que la consolidan como un actor clave en la transición energética del país. Con la reciente incorporación de Carlos Travezaño a la dirección ejecutiva, la compañía proyecta inversiones de gran escala y un plan de crecimiento sostenido hacia 2030.

TE PUEDE INTERESAR

Cuatro proyectos en la ruta de Conelsur: entre compras y desarrollos, ¿se harán en 2025?
Orygen y proyectos por US$ 3,000 millones: más complejos híbridos e iniciativas avanzadas
Solgas, del GLP a la autogeneración híbrida: la energía del sol y gas que enciende negocios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.