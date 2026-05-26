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Redacción Gestión
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26 de mayo del 2011. Hace 15 años

GRATIFICACIÓN SE PAGARÁ SIN DESCUENTOS

Congreso aprobó proyecto que aumenta los ingresos de los trabajadores formales en 22%. Medida regirá hasta el año 2014. Keiko y Humala darán luz verde a propuesta en próximo Congreso si Alan García observa ley. Luego de varios meses de accidentado debate, y con la oposición del Ministerio de Economía, el Congreso aprobó con el voto de casi todas las bancadas la iniciativa para que en julio y agosto no se descuenten los aportes a las AFP y Essalud en las gratificaciones.

26 de mayo del 2011. Hace 15 años. Más trabajadores adelantan cobro de su sueldo a través de bancos.
26 de mayo del 2011. Hace 15 años. Más trabajadores adelantan cobro de su sueldo a través de bancos.

26 de mayo del 2016. Hace 10 años

SE INCREMENTA PREFERENCIA POR FONDOS MUTUOS DE MENOR RIESGO

Nuevos afiliados de AFP también están optando por fondos 1 y 2, que son los más conservadores del sistema de pensiones. Fondos mutuos de corto y muy corto plazo, y los estructurados, los que mejor preservan el capital, crecen más este año y concentran el 80% de inversión en el sector. En el último año, bajó en 3.5% el número de afiliados al fondo de pensiones 3, el de mayor riesgo.

26 de mayo del 2021. Hace 5 años

MAYOR PARTE DE RETIROS DE LAS AFP SE INVIERTE A BAJA RENTABILIDAD

SBS señala que la rentabilidad nominal anualizada desde que se creó el fondo 2 es de 10.95%, que duplica el interés que se logra con los depósitos a plazo. Cerca del 17% de quienes retiraron hace tres años ya consumió el dinero o lo colocó en instrumentos con poco retorno.

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