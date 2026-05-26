La hipertensión arterial pulmonar -enfermedad rara-, podría afectar a alrededor de 3 mil peruanosy suele presentarse con señales que pasan desapercibidas, Según el Ministerio de Salud.

La doctora Pilar Escribano, médico especialista en cardiología clínica y directora de la Unidad de Hipertensión Pulmonar del Hospital 12 de Octubre de España “el síntoma más común es la falta de aire, la disnea. El siguiente es el síncope o desmayo al hacer esfuerzo. Pero ambos son síntomas muy frecuentes”.

La especialista precisó que esta enfermedad puede avanzar rápidamente y, en casos graves, producir la muerte en muy poco tiempo si no se detecta y trata de forma oportuna. Señaló que, aunque rara vez se logra curarla, es posible mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes si se actúa tempranamente, información que compartió en la telecapacitación del Ministerio de Salud, realizada en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, organizada con el apoyo de la Organización de Pacientes con HP Llapan Kallpa.

Indicó que el principal problema de la Hipertensión Arterial Pulmonar es que no se sospecha a tiempo de su existencia, lo que retrasa su diagnóstico y tratamiento. La enfermedad puede iniciar con síntomas leves que suelen subestimarse, pero progresa afectando directamente al corazón derecho, que se ve obligado a trabajar en exceso hasta deformarse.

Puede confundirse fácilmente con otros cuadros comunes, debido a que sus síntomas iniciales son poco específicos y similares a los de afecciones respiratorias o cardíacas. Por ello, se hace un llamado urgente a la comunidad médica para intensificar el uso de pruebas básicas como el ecocardiograma y referir oportunamente para la confirmación mediante cateterismo cardiaco derecho. “El tiempo es absolutamente fundamental: cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor es la supervivencia”, enfatizó la Dra. Escribano.

Advirtió además que la enfermedad representa un riesgo significativo durante el embarazo: si bien no lo impide, aumenta significativamente el riesgo de muerte de la madre como la del bebé y la ocurrencia de un parto prematuro por lo que recomendó evitar el embarazo a pacientes con esta condición.

Puede confundirse fácilmente con otros cuadros comunes, debido a que sus síntomas iniciales son poco específicos y similares a los de afecciones respiratorias o cardíacas. (Foto: pixabay)

Acceso a terapias

Por su parte, el doctor Meyer Helizalde, médico cirujano y secretario técnico de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias-RENETSA del Minsa, brindó información sobre el acceso a tratamiento en el marco de la Ley N° 29698.

Indicó que hoy existen rutas más claras dentro del sistema de salud para estos casos: “el sistema de salud nos da estas rutas, estos mecanismos que nos ayudan a poder tratar a nuestros pacientes”. Subrayó que el principal desafío está en que el personal de salud utilice estas rutas para asegurar que los pacientes accedan a las terapias que necesitan.