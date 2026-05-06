El número de pacientes con virus de boca, manos y pies en aumento. A la fecha se han registrado 144 casos de contagiados por el virus coxsackie, de acuerdo con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

“Hay 144 casos del virus en 35 instituciones educativas. El promedio por institución educativa es de 1 o 2 salones, y por salón, de 2 a 3 estudiantes. En estos casos, en los cuales hay 2 o 3, se puede hablar de un brote y se toma la decisión de aislar a los estudiantes y suspender las clases en esa aula no más por 7 días”, manifestó a la prensa Marcos Tupayachi, director regional de Educación.

Tupayachi señaló que no se han registrado rebrotes luego de que culminara el periodo de aislamiento.

“Es una enfermedad estacional, así como la influenza. Se presentan casos desde marzo y abril y se afectan los niños menores de 5 años o los que están en primaria”, aclaró César Munayco, director del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

Virus Coxsackie: el lavado de manos es crucial para prevenir la propagación de esta enfermedad. Foto: difusión

¿Cómo contener el contagio del virus?

Según el Ministerio de Salud, se han intensificado las acciones de prevención y control ante la presencia del virus Coxsackie, que afecta manos, pies y boca.

Dentro de los síntomas de la enfermedad se encuentran la fiebre, malestar general, llagas en la boca y erupciones en manos y pies.

Así, recomiendan priorizar el lavado de manos “como tarea masiva en nuestras escuelas”. Esta actividad debe durar al menos 20 segundos y, a la hora de toser o estornudar, los niños deben cubrirse con el antebrazo y deben evitar tocarse el rostro.

“También hay que ventilar los salones o habitaciones de los niños. Hay que desinfectar con agua con lejía las superficies como las puertas o cucharas que usen los niños”, concluyó Munayco.

El funcionario reiteró que “en ningún país del mundo” se suspenden las clases por el virus coxsackie, y recordó que solo afecta al 1% de la población adulta.