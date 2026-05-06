Tupayachi señaló que no se han registrado rebrotes luego de que culminara el periodo de aislamiento.Foto: difusión / Minsa
Tupayachi señaló que no se han registrado rebrotes luego de que culminara el periodo de aislamiento.Foto: difusión / Minsa
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Redacción Gestión
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El número de pacientes con virus de boca, manos y pies en aumento. , de acuerdo con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

“Hay 144 casos del virus en 35 instituciones educativas. El promedio por institución educativa es de 1 o 2 salones, y por salón, de 2 a 3 estudiantes. En estos casos, en los cuales hay 2 o 3, se puede hablar de un brote y se toma la decisión de aislar a los estudiantes y suspender las clases en esa aula no más por 7 días”, manifestó a la prensa Marcos Tupayachi, director regional de Educación.

Tupayachi señaló que no se han registrado rebrotes luego de que culminara el periodo de aislamiento.

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“Es una enfermedad estacional, así como la influenza. Se presentan casos desde marzo y abril y se afectan los niños menores de 5 años o los que están en primaria”, aclaró César Munayco, director del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

Virus Coxsackie: el lavado de manos es crucial para prevenir la propagación de esta enfermedad. Foto: difusión
Virus Coxsackie: el lavado de manos es crucial para prevenir la propagación de esta enfermedad. Foto: difusión

¿Cómo contener el contagio del virus?

Según el Ministerio de Salud,

Dentro de los síntomas de la enfermedad se encuentran la fiebre, malestar general, llagas en la boca y erupciones en manos y pies.

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Así, recomiendan priorizar . Esta actividad debe durar al menos 20 segundos y, a la hora de toser o estornudar, los niños deben cubrirse con el antebrazo y deben evitar tocarse el rostro.

“También hay que ventilar los salones o habitaciones de los niños. Hay que desinfectar con agua con lejía las superficies como las puertas o cucharas que usen los niños”, concluyó Munayco.

El funcionario reiteró que , y recordó que solo afecta al 1% de la población adulta.

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