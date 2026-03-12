Con el inicio del año escolar también empieza una etapa de mayor contagio de virus respiratorios entre niños y adolescentes. La interacción constante en aulas, patios y transporte escolar facilita la transmisión de infecciones que pueden afectar las vías respiratorias.

De acuerdo con especialistas en salud, las infecciones respiratorias agudas continúan siendo una de las principales causas de consultas médicas en menores de edad en el país. Por ello, recomiendan a los padres y cuidadores identificar los virus más frecuentes en entornos escolares y reforzar las medidas de prevención.

“Los ambientes escolares favorecen la transmisión de virus respiratorios debido al contacto cercano entre los niños. La vigilancia de síntomas y las medidas preventivas son claves para evitar complicaciones”, explica Paloma Pacheco, presidenta de la ONG ‘Una Vida por Dakota’.

LEA TAMBIÉN: Vacunarán gratis contra virus del papiloma humano a pacientes con VIH y tuberculosis

Por ese motivo, y conocedores de lo vital que es para padres de familia informarse sobre este tema, especialistas de Una Vida por Dakota dan a conocer los cinco de los virus respiratorios con facilidad de contagio en los centros educativos.

1. Rinovirus. El rinovirus es el principal responsable del resfrío común y uno de los virus respiratorios más frecuentes en niños, más aún en esta temporada escolar. Produce síntomas como congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y malestar general. Si bien suele ser leve, su transmisión es rápida en espacios cerrados como aulas.

2. Influenza. La influenza, conocida como gripe, puede generar síntomas más intensos que un resfrío común, como fiebre alta, dolores musculares, tos y fatiga. Además, es de fácil propagación en los centros educativos. En el Perú, el sistema de salud impulsa la vacunación anual contra la influenza, especialmente en poblaciones vulnerables como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

3. Virus Respiratorio Sincitial (VRS). El Virus Respiratorio Sincitial, o VRS, es una de las principales causas de infecciones respiratorias en niños pequeños y puede afectar las vías respiratorias inferiores. En el contexto del regreso a clases, los escolares pueden contagiarse en espacios cerrados como aulas o transporte escolar y llevar el virus al hogar, exponiendo a hermanos menores o bebés, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones como bronquiolitis, neumonía o dificultad respiratoria.

4. Adenovirus. Los adenovirus pueden causar infecciones respiratorias, pero también pueden afectar ojos, garganta o el sistema digestivo. Los síntomas más comunes son fiebre, tos, dolor de garganta y conjuntivitis. También pueden transmitirse con facilidad en espacios compartidos, por lo que son frecuentes en entornos escolares.

5. Virus Parainfluenza. El virus parainfluenza es otro agente respiratorio frecuente en la infancia y puede causar infecciones en las vías respiratorias superiores e inferiores. En algunos casos puede provocar laringitis, tos intensa, dificultad respiratoria.

Medidas para prevenir contagios de virus en los colegios

Los especialistas de Una Vida por Dakota recomiendan reforzar hábitos de prevención durante el año escolar para reducir la propagación de virus respiratorios. Entre las principales medidas destacan:

● Lavado frecuente de manos con agua y jabón

● Ventilación adecuada de las aulas

● Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar

● Evitar enviar a los niños al colegio si presentan síntomas respiratorios

● Mantener al día las vacunas recomendadas

Recomendaciones del Minsa contra los virus

Las enfermedades respiratorias como la influenza y el resfrío común son frecuentes en los niños en edad escolar, pero pueden prevenirse con medidas sencillas de higiene y con la vacunación, recordó por su parte el Ministerio de Salud (Minsa).

El Dr. Víctor Fiestas, infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Minsa, indicó que estos virus se transmiten principalmente cuando una persona enferma tose o estornuda, o cuando se tocan superficies contaminadas (carpetas, sillas, armarios) y luego se llevan las manos a la boca, nariz u ojos.

Agregó que la vacunación anual contra la influenza es una de las mejores formas de proteger a los niños, ya que reduce el riesgo de enfermarse y evita complicaciones. Además, recomendó reforzar hábitos simples como lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o un pañuelo desechable, y mantener los ambientes ventilados.

También, destacó que dormir bien, alimentarse de forma saludable y realizar actividad física ayudan a fortalecer las defensas del organismo.

El Dr. Fiestas explicó que la influenza suele aparecer de manera repentina y puede provocar fiebre alta, dolor muscular, cansancio intenso y tos fuerte. En cambio, el resfrío común suele presentarse de forma más leve, con congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y tos ligera.

Los padres deben acudir a un establecimiento de salud si el niño presenta fiebre alta por más de dos días, dificultad para respirar, mucho decaimiento o si los síntomas empeoran.

Si un niño presenta síntomas respiratorios, lo más recomendable es que permanezca en casa hasta recuperarse para evitar contagiar a otros estudiantes. Durante ese tiempo es importante que descanse, tome suficientes líquidos y se vigile su estado de salud para detectar cualquier signo de alarma.

Finalmente, el infectólogo del INS indicó que las instituciones educativas también cumplen un rol importante en la prevención, promoviendo el lavado de manos, la ventilación de las aulas y enseñando a los estudiantes a cubrirse al toser o estornudar. Estas acciones ayudan a reducir el contagio de enfermedades respiratorias y a proteger la salud de toda la comunidad educativa.