El ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, acudió al Congreso para explicar las razones detrás de la suspensión temporal de las clases presenciales en colegios privados, una medida adoptada en medio de la crisis energética que atraviesa el país.

Durante su presentación ante la comisión parlamentaria, el titular del sector enfatizó que la decisión no responde a criterios pedagógicos, sino a una acción excepcional del Gobierno para reducir el consumo de combustibles y evitar un mayor impacto en el sistema energético nacional.

Esto dijo en su presentación en la Comisión de Educación, Deporte y Juventud este martes 10 de marzo:

“Las clases presenciales son fundamentales. Como docente y doctor en psicología, con toda la evidencia empírica existente, puedo afirmar que el proceso educativo se desarrolla mejor de manera presencial. Las clases virtuales solo son un soporte o una medida de emergencia”, sostuvo.

El ministro recordó que el país enfrenta una situación de escasez de combustibles, lo que llevó al Ejecutivo a adoptar medidas para disminuir la movilidad de personas en las ciudades.

Medida excepcional

En esa línea, el viceministro de Gestión Institucional, Walter Borja, explicó que la disposición busca reducir la demanda de gasolina asociada al transporte diario de estudiantes y docentes.

Según indicó, solo en Lima los colegios privados movilizan aproximadamente 1.2 millones de estudiantes y cerca de 80 mil docentes, lo que implica más de 1.3 millones de personas desplazándose diariamente.

“Esta no es una medida educativa en sí misma. Es una respuesta nacional ante una situación extraordinaria generada por la crisis energética”, precisó.

Por ello, el Gobierno dispuso que los centros educativos privados prioricen la modalidad remota, aunque se contemplan excepciones para instituciones que no cuenten con plataformas digitales o para niveles donde la presencialidad resulta indispensable.

Entre los casos exceptuados figuran educación inicial, primera infancia y educación especial, donde la interacción directa es considerada clave para el aprendizaje.

Colegios públicos aún no inician clases

La medida ocurre en un contexto particular del calendario educativo: los colegios públicos todavía no han iniciado el año escolar, mientras que varios centros privados ya habían comenzado sus actividades académicas.

Desde el Ministerio de Educación se reiteró que el inicio del año escolar en el sistema público está programado para la próxima semana, en coordinación con diversos ministerios.

Preparativos para el año escolar

El titular del sector informó además que se viene coordinando un despliegue nacional para el buen inicio del año escolar 2026, con la participación de distintos sectores del Ejecutivo en varias regiones del país.

Entre los principales avances mencionó:

272,826 docentes nombrados en el sistema educativo público.

87,868 docentes contratados actualmente, con la meta de llegar a 135,000 contrataciones antes del 13 de marzo.

99.1% del material educativo ya distribuido a las unidades de gestión educativa local (UGEL).

87-3% del material entregado directamente a las instituciones educativas.

Asimismo, indicó que se han destinado S/ 295 millones para el mantenimiento de 55,000 locales escolares y otros S/ 5 millones para mejorar la accesibilidad en infraestructura educativa.

Por su parte, el viceministro de Gestión Pedagógica, Juan Mariano Navarro Pando, explicó que el Ministerio de Educación viene implementando diversas acciones para garantizar el buen inicio del año escolar 2026.

Navarro detalló que el año escolar en estos centros especializados ya comenzó el 9 de marzo en distintas regiones del país.

Además, informó que en el proceso de admisión a los COAR se registraron más de 20,000 postulantes para 2,600 plazas disponibles.

El viceministro también explicó que el sector ha reforzado la capacitación de docentes y autoridades educativas mediante webinars y capacitaciones presenciales, a través de la plataforma PerúEduca y en coordinación con gobiernos regionales y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

Asimismo, indicó que el ministerio ha elaborado planes de respuesta educativa ante situaciones de emergencia, los cuales incluyen estrategias de prevención frente a desastres naturales y otras contingencias que puedan afectar el desarrollo del año escolar.

Brecha histórica en infraestructura

Durante la sesión también se expuso la magnitud del déficit de infraestructura educativa en el país.

De acuerdo con el viceministro Borja, el Perú cuenta con 55,609 locales educativos públicos que atienden a más de 6.4 millones de estudiantes, pero 26,905 de ellos se encuentran en situación de riesgo.

Esto significa que casi el 48% de los colegios del país presentan algún nivel de deterioro estructural.

El Ministerio de Educación sostuvo que, si bien se han impulsado proyectos como las Escuelas Bicentenario y programas de mantenimiento, estos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a la magnitud del problema estructural del sistema educativo peruano.