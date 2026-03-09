La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que algunas actividades educativas seguirán realizándose de manera presencial, incluso durante la aplicación del teletrabajo en Lima Metropolitana.

Según la entidad, la medida se dispuso en el contexto de la implementación temporal del teletrabajo en entidades públicas educativas, la cual busca asegurar la continuidad del servicio educativo en colegios públicos.

“Las actividades estrictamente necesarias podrán mantenerse de forma presencial o mediante teletrabajo parcial, según corresponda, en coordinación con jefaturas y directivos. Asimismo, continuarán aquellas labores vinculadas a servicios esenciales de atención presencial, cuya continuidad sea necesaria para garantizar la provisión de servicios básicos a la ciudadanía”, se lee en el pronunciamiento.

LEA TAMBIÉN: Gobierno anuncia teletrabajo y clases virtuales por falta de gas

El teletrabajo se aplicará del 9 al 14 de marzo de 2026, período en el que las actividades que puedan hacerse a distancia deberán realizarse bajo esta modalidad.

La medida alcanza al personal administrativo, docentes y directivos de las instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana.

Asimismo, las labores que puedan desarrollarse a distancia deben ajustarse al esquema de trabajo remoto definido en el comunicado oficial.

Mesa de partes del Minedu no atenderá

Por otro lado, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que la mesa de partes presencial de la institución, ubicada en el distrito limeño de San Borja, no atenderá del 9 al 13 de marzo.

Sin embargo, la mesa de partes digital (MDP) continuará operativa y sin interrupción para el servicio a la ciudadanía las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.

“Recordar que las solicitudes presentadas por la MPD se encuentran sujetas a la verificación de requisitos mínimos de escritos y requisitos TUPA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General”, se precisó en el comunicado.