DRELM indica que actividades estrictamente necesarias seguirán siendo presenciales. Foto: Andina
DRELM indica que actividades estrictamente necesarias seguirán siendo presenciales. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, incluso durante la aplicación del teletrabajo en Lima Metropolitana.

Según la entidad,

“Las actividades estrictamente necesarias podrán mantenerse de forma presencial o mediante teletrabajo parcial, según corresponda, en coordinación con jefaturas y directivos. Asimismo, continuarán aquellas labores vinculadas a servicios esenciales de atención presencial, cuya continuidad sea necesaria para garantizar la provisión de servicios básicos a la ciudadanía”, se lee en el pronunciamiento.

LEA TAMBIÉN: Gobierno anuncia teletrabajo y clases virtuales por falta de gas

El teletrabajo se aplicará del 9 al 14 de marzo de 2026, período en el que las actividades que puedan hacerse a distancia deberán realizarse bajo esta modalidad.

Asimismo, las labores que puedan desarrollarse a distancia deben ajustarse al esquema de trabajo remoto definido en el comunicado oficial.

LEA TAMBIÉN: Minedu: del 9 al 13 de marzo clases serán remotas en Lima y Callao

Mesa de partes del Minedu no atenderá

Por otro lado, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que la mesa de partes presencial de la institución, ubicada en el distrito limeño de San Borja, no atenderá del 9 al 13 de marzo.

Sin embargo, la mesa de partes digital (MDP) continuará operativa y sin interrupción para el servicio a la ciudadanía las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.

“Recordar que las solicitudes presentadas por la MPD se encuentran sujetas a la verificación de requisitos mínimos de escritos y requisitos TUPA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General”, se precisó en el comunicado.

El Minedu, en tanto, informó que la mesa de partes presencial de la institución, ubicada en el distrito limeño de San Borja, no atenderá del 9 al 13 de marzo. (Fuente: El Peruano)
El Minedu, en tanto, informó que la mesa de partes presencial de la institución, ubicada en el distrito limeño de San Borja, no atenderá del 9 al 13 de marzo. (Fuente: El Peruano)

TE PUEDE INTERESAR

Municipalidad de Lima acatará parcialmente medidas del Gobierno por crisis energética
Elecciones 2026: Abren expedientes a 15 candidatos presidenciales por su hoja de vida
Exportaciones crecen 31.6% en enero, pero 8 sectores con valor agregado caen: la lista

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.