El Gobierno anunció una serie de medidas extraordinarias para enfrentar la contingencia en el suministro de gas natural, entre ellas la implementación de teletrabajo en el sector público y clases virtuales en todos los niveles educativos en Lima Metropolitana y el Callao .

“Estamos contemplando medidas adicionales, sobre todo dirigidas a Lima Metropolitana y el Callao, con el objetivo de garantizar el servicio de gas a más de dos millones de hogares y asegurar la continuidad de servicios esenciales”, indicó la titular de la PCM, Denisse Miralles, tras la sesión del Consejo de Ministros.

La jefa del Gabinete explicó que el Ejecutivo ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural para priorizar su uso en sectores clave, así como en el consumo doméstico.

“Ante la emergencia de suministro, el Gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con el objetivo claro de garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan”, sostuvo.

Según precisó, la medida dará prioridad al abastecimiento para hogares, servicios de salud, transporte público masivo y otras actividades consideradas esenciales para el funcionamiento del país.

Medidas para asegurar el abastecimiento

Dentro de las acciones energéticas, el Ejecutivo aprobará un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustible con el fin de reforzar el abastecimiento interno.

Miralles explicó que el Ministerio de Energía y Minas autorizará la liberación de estas reservas y la flexibilización temporal de ciertas exigencias en la mezcla de combustibles con biocombustibles, con el objetivo de ampliar la disponibilidad en el mercado.

Además, la racionalización del gas natural priorizará actividades como salud, industrias alimentarias, servicios básicos, telecomunicaciones, transporte y logística, el sistema financiero, así como la seguridad y el orden interno.

La premier Denisse Miralles anunció teletrabajo, clases remotas y medidas de apoyo a hogares y taxistas tras la sesión del Consejo de Ministros por la contingencia en el suministro de gas natural. Foto: GEC.

Apoyo a familias y transporte

En paralelo, el Gobierno anunció medidas de apoyo para los hogares y el sector transporte ante los efectos de la contingencia energética.

Entre ellas, se incrementará temporalmente el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra de balones de gas de 10 kilos. El subsidio pasará de S/20 a S/30 durante un periodo de 30 días.

La premier indicó que esta medida beneficiará a más de 1.3 millones de hogares, lo que equivale aproximadamente a cinco millones de peruanos.

En el caso del transporte, se implementará un mecanismo de compensación para taxistas cuyos vehículos funcionan con gas natural vehicular (GNV).

El ministro de Economía, Gerardo López, explicó que el Estado asumirá de manera temporal el pago mínimo mensual de la deuda por conversión de los vehículos a GNV.

“Generamos un espacio para compensar el pago mínimo de la cuota mensual que tienen aquellos taxistas que convirtieron sus unidades a GNV, que equivale a 120 soles mensuales”, indicó.

Según el titular del MEF, esta medida busca aliviar la carga económica de los conductores ante el incremento del precio de los combustibles. El beneficio alcanzaría a alrededor de 165,000 vehículos convertidos.

El Gobierno anunció una compensación temporal para taxistas con vehículos convertidos a GNV, cubriendo el pago mínimo mensual de su deuda de conversión durante la contingencia energética. Foto: GEC.

Teletrabajo y educación remota

Para reducir el impacto de la contingencia en la actividad económica y laboral, el Gobierno también dispuso medidas de organización del trabajo.

Durante el periodo de contingencia se aplicará el teletrabajo en el sector público en Lima Metropolitana y el Callao. Asimismo, se promoverá que las empresas privadas adopten modalidades similares cuando sea posible.

También se evaluará el adelanto de vacaciones en aquellas industrias que resulten afectadas por la situación energética.

En el ámbito educativo, el Ejecutivo dispuso que las clases se desarrollen en modalidad remota durante una semana en Lima y Callao.

La medida alcanzará a colegios, institutos y universidades privadas, con el objetivo de reducir la presión sobre el consumo energético y garantizar la continuidad del servicio educativo.

Supervisión para evitar especulación

El Gobierno también anunció acciones de fiscalización para prevenir la especulación y el acaparamiento de combustibles en el mercado.

En ese sentido, el Indecopi intensificará el monitoreo en los grifos para evitar prácticas que perjudiquen a los consumidores, mientras que Osinergmin reforzará la supervisión del abastecimiento y distribución de combustibles.

Asimismo, el Ejecutivo precisará en el Código de Protección y Defensa del Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye una infracción grave, sujeta a sanciones.

Finalmente, la premier Miralles informó que el presidente de la República y varios ministros viajarán mañana al distrito de Megantoni, en Cusco, para supervisar las labores de reparación en el kilómetro 43 (KP43) y verificar los avances en el restablecimiento del transporte de gas natural.