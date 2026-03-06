Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República plantea entregar bonos y otros alivios financieros a los transportistas y hogares afectados por el desabastecimiento de gas natural “para proteger la economía familiar”.

Según la propuesta de Rosangella Barbarán, congresista de Fuerza Popular, permitiría que el Poder Ejecutivo quede facultado a dar un bono temporal para conductores, empresas de taxi y de transporte público que, ante la falta de Gas Natural Vehicular (GNV), tengan que utilizar gasolina u otro combustible. Dicho subsidio se calcularía en función del consumo estimado de combustible y los criterios técnicos tras su reglamentación.

Hay que recordar que de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el cambio obligatorio a otros combustibles triplica los precios habituales para un conductor de taxi con GNV.

En grifos, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el precio del gasohol regular —el más demandado por taxistas— oscila entre S/ 13.39 (Comas) y S/ 24.77 (San Juan de Lurigancho) en grifos de la capital; y el gasohol premium, anota S/ 14.50 (Comas) y S/ 25.87 (San Juan de Lurigancho) por galón.

El precio del GLP a granel, se ubica en S/ 4.85 (San Martín de Porres) y logra picos de S/ 16.98 (Ate).

Apuntan también a un bono temporal para la compra de balones de GLP en hogares vulnerables y “familias residentes en zonas urbanas populares”.

Se espera que para la mitad de marzo se reanude el suministro habitual de gas natural tras fallo en ducto de TGP. Foto: Néstor Larico

Exoneración tributaria y facilidades de pago

El proyecto de ley también propone suspender el cobro del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) mientras dure la contingencia en el suministro de gas natural —estimada hasta mitad de marzo—.

En esa línea, autorizan también a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a postergar o dar facilidades para asumir obligaciones como el IGV y pagos a cuenta del Impuesto a la Renta para transportistas y mypes perjudicadas por la crisis del gas natural.

La iniciativa fujimorista también fija un periodo de gracia de 60 a 90 días para pagar créditos vehiculares y vinculados a la actividad de transporte público y taxis que dependen del GNV para sus actividades. Para ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitiría las disposiciones correspondientes para la reprogramación de estos créditos sin que se afecte el historial de los deudores.

Cabe añadir que el proyecto de ley (14147/2025-CR) es una réplica de la propuesta de Keiko Fujimori, presidenta y aspirante a Palacio por Fuerza Popular, revelada en X el último jueves 5 de marzo. Pocos minutos después de manifestar su estrategia, el documento fue presentado por el partido al Congreso.