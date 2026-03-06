Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República plantea entregar bonos y otros alivios financieros a los transportistas y hogares afectados por el desabastecimiento de gas natural “para proteger la economía familiar”.
Según la propuesta de Rosangella Barbarán, congresista de Fuerza Popular, permitiría que el Poder Ejecutivo quede facultado a dar un bono temporal para conductores, empresas de taxi y de transporte público que, ante la falta de Gas Natural Vehicular (GNV), tengan que utilizar gasolina u otro combustible. Dicho subsidio se calcularía en función del consumo estimado de combustible y los criterios técnicos tras su reglamentación.
Hay que recordar que de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el cambio obligatorio a otros combustibles triplica los precios habituales para un conductor de taxi con GNV.
En grifos, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el precio del gasohol regular —el más demandado por taxistas— oscila entre S/ 13.39 (Comas) y S/ 24.77 (San Juan de Lurigancho) en grifos de la capital; y el gasohol premium, anota S/ 14.50 (Comas) y S/ 25.87 (San Juan de Lurigancho) por galón.
El precio del GLP a granel, se ubica en S/ 4.85 (San Martín de Porres) y logra picos de S/ 16.98 (Ate).
Apuntan también a un bono temporal para la compra de balones de GLP en hogares vulnerables y “familias residentes en zonas urbanas populares”.
Exoneración tributaria y facilidades de pago
El proyecto de ley también propone suspender el cobro del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) mientras dure la contingencia en el suministro de gas natural —estimada hasta mitad de marzo—.
En esa línea, autorizan también a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a postergar o dar facilidades para asumir obligaciones como el IGV y pagos a cuenta del Impuesto a la Renta para transportistas y mypes perjudicadas por la crisis del gas natural.
La iniciativa fujimorista también fija un periodo de gracia de 60 a 90 días para pagar créditos vehiculares y vinculados a la actividad de transporte público y taxis que dependen del GNV para sus actividades. Para ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitiría las disposiciones correspondientes para la reprogramación de estos créditos sin que se afecte el historial de los deudores.
Cabe añadir que el proyecto de ley (14147/2025-CR) es una réplica de la propuesta de Keiko Fujimori, presidenta y aspirante a Palacio por Fuerza Popular, revelada en X el último jueves 5 de marzo. Pocos minutos después de manifestar su estrategia, el documento fue presentado por el partido al Congreso.
“La crisis del gas muestra lo que pasa cuando el Estado deja de planificar. Durante años el proyecto fue abandonado”, escribió en X Fujimori Higuchi.