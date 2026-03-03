La restricción en el suministro de gas natural que afecta a Lima y Callao, tras una emergencia en el sistema de transporte operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), ha obligado a establecer medidas excepcionales para garantizar el abastecimiento a servicios esenciales y usuarios prioritarios.

¿Qué vehículos no podrán abastecerse en grifos?

A través de un comunicado, Cálidda precisó que los vehículos particulares, taxis, mototaxis, combis, coasters y minivanes no podrán abastecerse en los grifos mientras se mantenga la restricción en el suministro de GNV, al no estar considerados dentro de la priorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Tampoco podrán cargar gas natural vehicular en grifos aquellas unidades que tengan la opción de usar combustibles alternativos, como el diésel o gasolina.

LEA TAMBIÉN: OEFA refuerza acciones para reducir impacto ambiental por derrames de combustible

¿Quiénes sí tienen prioridad?

La concesionaria recordó que, tras la emergencia registrada hace dos días en el sistema de transporte de gas natural operado por TGP, el Minem dispuso priorizar el abastecimiento únicamente para usuarios residenciales y comerciales, así como para el transporte público masivo de pasajeros cuyo motor funcione exclusivamente a GNV.

La medida busca garantizar el suministro a familias, hospitales, comedores populares y otros servicios esenciales.

Cálidda aclaró además que la emergencia no se ha producido en su sistema de distribución, pero indicó que viene coordinando de manera permanente con TGP y las autoridades competentes para cumplir con el racionamiento establecido, mientras la empresa transportadora ejecuta las reparaciones necesarias.

Escasez de GNV dispara gasto de taxistas y presiona precios de gasolina en Lima. (Foto: Andina)

¿Cuánto durará la restricción de GNV?

Según lo estimado por TGP, los trabajos demandarían alrededor de 14 días desde el inicio de la contingencia, añadió Cálidda.

La compañía agradeció a las industrias y grifos que vienen acatando las disposiciones gubernamentales y exhortó a quienes aún no lo han hecho a respetar las restricciones para evitar sanciones. Asimismo, invocó a los usuarios de Lima y Callao a realizar un consumo prudente y solidario de gas natural mientras se restablece plenamente el servicio.

La emergencia por el desabastecimiento de GNV empezó el último domingo 1 de marzo con una fuga de gas con posterior llamarada en una estación de válvulas del sistema de transporte de gas natural en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco.

Este incidente motivó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declarara en estado de emergencia el suministro de gas natural para permitir la ejecución de trabajos de reparación y activar un esquema de racionamiento que se aplica del 1 al 14 de marzo de 2026.