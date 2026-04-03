En el balance del 2025, Divemotor alcanzó una facturación cercana a los US$600 millones, impulsada por la recuperación del negocio de buses y vans, que creció 31% interanual, al pasar de 902 a 1189 unidades. A ello se sumó el avance del segmento de camiones, que creció 26%, apalancado en la reactivación de contratos de minería y transporte de carga. “El gran crecimiento vino por buses y vans, un negocio que recién está logrando cifras de recuperación después de la pandemia”, señaló José Luis Llanos, gerente de negocio de buses y vans de la compañía.

Al cierre del 2025, Divemotor operaba 15 sedes propias a nivel nacional, bajo un modelo 100% directo de venta y posventa. Uno de los principales retos fue el acceso al financiamiento de los clientes, frente a lo cual la compañía reforzó su esquema de crédito directo y consolidó su financiera BK, como soporte de su estrategia comercial, lo que permitió sentar las bases de la hoja de ruta trazada para 2026.

La minería se consolida como el eje del crecimiento de la compañía en 2026, por su demanda de flotas confiables y soporte especializado. (Foto: mundotuerca).

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Minería, motor del crecimiento en 2026

Para 2026, la minería se consolida como el principal motor de crecimiento de Divemotor, tanto por la continuidad de proyectos como por la necesidad de renovar flotas especializadas. Durante el 2025, el segmento de camiones creció 26%, impulsado por la reactivación de contratos mineros y de transporte de carga, tendencia que la compañía prevé sostener este año. “Definitivamente el segmento de la minería es el principal motor de crecimiento de la compañía”, afirmó José Luis Llanos.

En minería, Divemotor ha acumulado un crecimiento superior al 30% en los últimos tres o cuatro años, apalancado en la demanda por confiabilidad, disponibilidad operativa y soporte especializado. “Es un sector que continúa en pleno desarrollo y nos permite estar presentes con marcas como Mercedes-Benz”, señaló Llanos, quien subrayó que la dinámica del rubro se mantiene al margen del contexto político. “El Perú no se detiene. La minería va por un carril ajeno a la política”, afirmó.

Divemotor es el representante oficial de Mercedes-Benz y Freightliner en el Perú. (Foto: Divemotor)

Uso de IA y digitalización en posventa

En línea con su estrategia de soluciones integrales, Divemotor ha incorporado el uso de inteligencia artificial (IA) en su operación, principalmente en el área de posventa. Según detalló José Luis Llanos, la compañía aplica esta tecnología en el mantenimiento predictivo y el monitoreo en tiempo real de las unidades, lo que permite anticipar fallas y optimizar la gestión de los vehículos. “Usamos inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo y monitoreo en tiempo real de los vehículos en taller”, explicó el ejecutivo.

El objetivo de esta implementación es mejorar la disponibilidad operativa de las flotas, reducir tiempos de inactividad y aumentar la eficiencia del servicio, especialmente en sectores críticos como minería y transporte de carga. Con ello, la compañía busca pasar de un esquema reactivo a uno preventivo, anticipándose a posibles fallas y asegurando la continuidad de las operaciones de sus clientes.

A la par, la IA también se ha integrado en la atención al cliente, mediante un sistema automatizado de respuesta continua. “Tenemos un agente de atención vía WhatsApp las 24 horas que utiliza un banco de respuestas automatizadas para dar soluciones rápidas”, señaló Llanos. Este canal permite agilizar consultas y ofrecer soporte inmediato, mejorando la experiencia del usuario.

Fabricación y lanzamiento de nuevos automóviles

Para 2026, Divemotor proyecta un crecimiento mínimo de 10% y una facturación cercana a los US$600 millones, hoja de ruta que incorpora una apuesta decidida por vehículos alineados a la nueva demanda del mercado. En ese marco, la compañía avanzó en el desarrollo de un bus a GNV con ingeniería peruana, como respuesta a la necesidad de soluciones más eficientes y sostenibles en el transporte urbano y corporativo. “Han aparecido con fuerza los vehículos a GNV y los eléctricos”, señaló José Luis Llanos.

La compañia prevé introducir en 2026 un bus urbano de 9 metros a GNV y presentar a mediados de año una van eléctrica orientada a operaciones mineras, segmentos donde la eficiencia energética y la confiabilidad son claves.

El brazo financiero de Divemotor

Uno de los pilares estratégicos de Divemotor es su financiera BK, creada en 2024 como respuesta a las limitaciones de acceso al crédito en el mercado peruano. En su primer año de operación, la unidad financiera colocó más de US$60 millones en 2025, resultado que permitió sostener el crecimiento comercial del grupo. “La banca tradicional no siempre tiene la apertura para financiarlos, por eso tuvimos que solventarlo con crédito directo”, explicó Llanos.

Para 2026, la compañía proyecta superar los US$80 millones en colocaciones, consolidando a BK como una herramienta clave para facilitar la renovación de flotas y acompañar la expansión del negocio de vehículos comerciales.

Expansión a provincias y al exterior

Para 2026, Divemotor prioriza la consolidación de su red, que al cierre de 2025 sumaba 15 puntos propios, cinco en Lima y 10 en provincias. Si bien no contempla aperturas inmediatas, la compañía evalúa oportunidades puntuales en La Oroya, Ayacucho, Ica y Tarapoto, plazas donde identifica potencial de demanda. “En lugares donde no tenemos taller propio, destacamos técnicos que viven en la base del cliente”, explicó José Luis Llanos, al detallar un esquema flexible de atención.

En el ámbito internacional, Divemotor forma parte de un grupo regional con presencia en Chile, Colombia y Costa Rica, y a mediano plazo analiza profundizar su operación en Colombia y Ecuador, un mercado atractivo para la compañía.