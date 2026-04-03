Divemotor cerró el 2025 con un crecimiento de doble dígito, impulsado por la recuperación del negocio de buses y vans tras la pandemia. Foto: Divemotor.
Divemotor cerró el 2025 con un crecimiento de doble dígito, impulsado por la recuperación del negocio de buses y vans tras la pandemia. Foto: Divemotor.
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Sandra Reyes
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Divemotor, empresa automotriz peruana con 33 años de trayectoria, cerró el 2025 con un desempeño sólido frente al 2024, al comercializar 5,495 unidades, lo que representó un crecimiento de 17%. De cara al 2026, la compañía prevé reforzar su inversión en soluciones integrales de transporte, con la minería como principal motor de crecimiento; además, evalúa expandirse en provincias y en el extranjero. En paralelo, impulsa el uso de inteligencia artificial en sus operaciones, en línea con el desarrollo de vehículos adaptados a nuevas exigencias operativas.

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