El 16 de diciembre, la UE levantó una prohibición anterior sobre la venta de vehículos de gasolina a partir de 2035. El día anterior, Ford anunció que reduciría el valor de sus activos en US$ 19,500 millones, mientras replantea su estrategia para vehículos eléctricos. Pero frenar la transición hacia los motores de gasolina también podría ser peligroso para los fabricantes de automóviles occidentales.

El compromiso de la UE de acabar rápidamente con el dominio de la gasolina en la carretera siempre fue ambicioso. Pero cuando se anunció en 2022, no parecía descabellado. Una razón es que los fabricantes de automóviles tradicionales, fascinados por la efervescente valoración del Tesla totalmente eléctrico, hicieron grandes promesas a los inversores con la esperanza de que algo de esa magia se les contagiara.

Volkswagen afirmó que el 70% de sus ventas europeas serían eléctricas para 2030, y posteriormente aumentó esta cifra al 80%; para Stellantis (cuyo mayor accionista, Exor, es copropietario de la empresa matriz de The Economist), la cifra sería del 100%. La estadounidense General Motors se mostró conservadora al fijar 2035 como fecha límite para una transición completa a la energía por baterías.

Pero el camino hacia la electrificación ha sido accidentado. Este año, solo uno de cada cinco vehículos vendidos en Europa funcionará exclusivamente con baterías. El crecimiento dista mucho de la trayectoria necesaria para eliminar los autos de gasolina para 2035. Los altos costes iniciales, la falta de modelos más pequeños, los temores a una infraestructura de carga insuficiente y las fluctuaciones de los gobiernos sobre las subvenciones a la compra han lastrado la demanda de vehículos eléctricos.

Bajo la presión de los fabricantes de automóviles y los gobiernos de Alemania e Italia, la UE está dando un respiro a la industria. En lugar de un cambio radical, como algunos esperaban, la UE ha optado por lo que el banco UBS describe como “ajustes moderados”. En lugar de una prohibición total, las emisiones estimadas de los vehículos nuevos que venda cada empresa deberán reducirse en un 90% con respecto a los niveles de 2021 para 2035. El resto deberá compensarse con medidas que incluyan un mayor uso de acero “verde” europeo.

Aunque la UE insiste en que su nueva estrategia “mantiene una fuerte señal de mercado a favor de los vehículos de cero emisiones”, las ventas de autos de gasolina e híbridos continuarán por consiguiente. Según Transport & Environment, un centro de estudios de Bruselas, una cuarta parte de los vehículos vendidos en 2035 podrían incluir algún tipo de energía procedente de combustibles fósiles tras los cambios. Las nuevas medidas, que aún deben ser ratificadas por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, también incluyen cambios en los objetivos provisionales y la normativa para vehículos comerciales.

En Estados Unidos, donde los vehículos eléctricos puros representan menos de una décima parte de las ventas de autos, la transición se ha estancado por completo. La preferencia del presidente Donald Trump por los vehículos de alto consumo ha provocado la retirada de incentivos y otras medidas que apoyaban a los vehículos eléctricos.

Ford ha reajustado sus planes como respuesta. En particular, está terminando las ventas de la versión totalmente eléctrica de su camioneta F-150, reemplazándola por un modelo con un pequeño motor de gasolina que recarga la batería cuando es necesario.

Sin embargo, sigue adelante con el lanzamiento de una camioneta eléctrica más ligera, que se espera llegue a las carreteras en 2027, y recientemente firmó un acuerdo con Renault para desarrollar vehículos eléctricos pequeños y económicos para el mercado europeo.

Dar marcha atrás en el uso de vehículos eléctricos podría ser arriesgado para los fabricantes de automóviles occidentales.

Según la consultora Schmidt Automotive Research, las marcas chinas controlaban el 10.7% del mercado de vehículos totalmente eléctricos en Europa occidental durante los primeros diez meses del año, un punto porcentual más que el año anterior, a pesar de la imposición por parte de la UE de aranceles adicionales a los vehículos eléctricos importados del país en octubre de 2024.

Las ventas de híbridos chinos, que no están sujetos a los nuevos aranceles, se han disparado. Los fabricantes de automóviles occidentales también se enfrentan a las marcas chinas de vehículos eléctricos, que están experimentando un rápido crecimiento en otras partes del mundo.

Con el tiempo, los vehículos eléctricos se convertirán en la opción más económica para los clientes, a medida que la producción se expanda y los costos disminuyan. Por lo tanto, los fabricantes de automóviles occidentales deben lograr un delicado equilibrio: aprovechar ahora los beneficios de los vehículos de gasolina e invertir lo suficiente para mantenerse competitivos en el mercado de vehículos eléctricos. Aquellos que ralenticen su ritmo corren el riesgo de ceder a sus competidores una ventaja indiscutible.