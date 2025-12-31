El camino hacia la electrificación ha sido accidentado. Este año, solo uno de cada cinco vehículos vendidos en Europa funcionará exclusivamente con baterías. (Foto: Diseñado por Freepik)
El camino hacia la electrificación ha sido accidentado. Este año, solo uno de cada cinco vehículos vendidos en Europa funcionará exclusivamente con baterías. (Foto: Diseñado por Freepik)
Conducir con seguridad requiere ajustar la velocidad a las condiciones de la carretera. Los fabricantes de automóviles occidentales lo saben bien. Sus clientes no están adoptando los vehículos eléctricos (VE) tan rápido como se esperaba, y los gobiernos de Estados Unidos y Europa están reduciendo sus esfuerzos para acelerar la transición.

